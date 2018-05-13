جمال سليمان يبدأ بتصوير حلقات المسلسل الإذاعي “لست وحدك”

خرج مسلسل “أفراح إبليس 2” من سباق رمضان الدرامي، رغم الانتهاء من تصويره، إذ وجدت الشركة المنتجة أنه من الأفضل عرض العمل بعيدًا عن شهر رمضان، خاصة أن الجزء الأخير من مسلسل “سلسال الدم” للشركة نفسها، سوف يعرض في الشهر ذاته، ويناقش الحياة في المجتمع الصعيدي، وهي ذات الصيغة التي يعتمد عليها “أفراح إبليس”.

وعن استبعاد مسلسله من شهر رمضان قال الفنان السوري جمال سليمان: “هذا الأمر لا يخصني، ولكنه ملك الشركة المنتجة للعمل، وعن نفسي كنت أتمنى عرضه، خاصة أن مؤشر المشاهدة يرتفع في رمضان”.

وتابع في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “أنا متفائل بمستوى العمل، وأرى أنه سيحقق نجاحاً كبيراً بعد رمضان؛ لأن محتوى العمل جيد وفريق العمل بذل جهداً كبيراً لتقديم شيء مميز”.

وعن مشروعاته الفنية المقبلة قال: “بدأت تسجيل أولى حلقات المسلسل الإذاعي (لست وحدك) وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه، وسوف يعرض في شهر رمضان على إذاعة البرنامج العام، وتدور أحداث العمل حول شخصية (عبداللطيف) التي أجسدها وهو كاتب وشاعر كبير وصاحب مبادئ ويحاول مساعدة الآخرين، ولذا يقع في علاقات حب ومشاكل كثيرة”.

وواصل سليمان حديثه: “وافقت على مسلسل (لست وحدك) لأن السيناريو جيد والعمل من تأليف فارس الرومانسية يوسف السباعي”.