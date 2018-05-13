دموع تحسين تثير الجدل بين مشاهير مواقع التواصل بعد فوزها بلقب “ذا فويس”

أثارت الفنانة العراقية دموع تحسين، التي فازت بالنسخة الرابعة من برنامج “ذا فويس” للمواهب الفنية، انطباعات ومشاعر متباينة، ظهرت في تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تتويجها رسميًا باللقب.

وكانت الفنانة أحلام أولى المهنئين حيث علقت عبر حسابها وحساب فريق أحلام في البرنامج بموقع “تويتر” قائلة: “الف مبروووووك عروستي وحبيبتي وبنتي#دموع الف مبروك لل #العراق الحبيب”.

وعلقت الفنانة العراقية رحمة رياض في تغريدة لها قالت فيها: “الف مبروووووووووووك الى احلى صوت # دموع مبروك احلام حبيبتي انتي دايما رقم ١ كنتي قد الوعد وفزتي ان شاءلله دايما الفوز و number 1″.

الف مبروووووووووووك الى احلى صوت #دموع مبروك احلام حبيبتي انتي دايما رقم ١ كنتي قد الوعد وفزتي ان شاءلله دايما الفوز و number 1 #MBCTheVoice #احلام @AhlamAlShamsi ☝???? — Rahma Riad رحمه رياض (@RahmaRiad) May 12, 2018

بدوره الكاتب فهد العليوة قال: “ذا فويس ابتدا بدموع وانتهى فيها ألف مبروك # دموع الف مبروك # العراق الف مبروك”.

وتحفظت الفنانة والكاتبة فجر السعيد على الأغنية التي أدتها دموع تحسين خلال ختام البرنامج قائلة: “الله يسامح اللي اختار لها الاغاني”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “رغم سوء إختيار #دموع للأغنيه اللي غنتها الا أنها أفضل اللي غنوا حتى الآن … #دموع صوت جبار ليس له مثيل قليل نسمع نفسه ولكن تحتاج لمن يفهم اللون العراقي ويحبه ليخدمها ويمتّع الجمهور ولا يتركها تختار أغانيها بنفسها”.

رغم سوء إختيار #دموع للأغنيه اللي غنتها الا أنها أفضل اللي غنوا حتى الآن … #دموع صوت جبار ليس له مثيل قليل نسمع نفسه ولكن تحتاج لمن يفهم اللون العراقي ويحبه ليخدمها ويمتّع الجمهور ولا يتركها تختار أغانيها بنفسها #MBCTheVoice — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) May 12, 2018

كما أبدت اعتراضها على القائمين على الاستعراضات التي رافقت دموع قائلة: “أبي أعرف العبقري اللي حط الإستعراض مع أغنية # دموع منووووووو؟!!!! هذا ما أعتقد بحياته سمع أغنية عراقيه والا شاف الفنون العراقيه ولا الرقصات الشعبيه ولا عنده اي خبر عما يدور بالعراق للأسف”.

أبي أعرف العبقري اللي حط الإستعراض مع أغنية #دموع منووووووو؟!!!! ????????????

هذا ما أعتقد بحياته سمع أغنية عراقيه والا شاف الفنون العراقيه ولا الرقصات الشعبيه ولا عنده اي خبر عما يدور بالعراق للأسف #MBCTheVoice #بط_چبدي — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) May 12, 2018

الفنانة شيماء سبت اعتبرت أن صوت دموع تحسين ينقل المستمع لزمن الطرب الأصيل، قائلة في تغريدة لها: “ # دموع # العراق العظيم انشهد صوتج ينقلنا عبر ازمان الطرب العراقي الاصيل الذي نعشقة ونتغى به انتي من الاصوات العريقة الاصيله التي تستحق ان تكون في الساحة الفنية وبعد ماطلع ولدنا # فيصل_الانصاري ننتظر تتويجج بجداره”.

#دموع #العراق العظيم انشهد صوتج ينقلنا عبر ازمان الطرب العراقي الاصيل الذي نعشقة ونتغى به انتي من الاصوات العريقة الاصيله التي تستحق ان تكون في الساحة الفنية وبعد ماطلع ولدنا #فيصل_الانصاري ننتظر تتويجج بجداره #ذا_فويس@AhlamAlShamsi #فريق_احلام@mbcthevoice

#MBCTheVoice pic.twitter.com/ffDu6TBgBz — شيماء سبت???????????? (@shaimasabt) May 6, 2018

من جهتها، اعترضت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تتويج دموع تحسين باللقب، مؤكدة أن عصام سرحان هو النجم الأوحد والأحق باللقب بلا منازع، بحسب ما نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”.

وقالت: “مع احترامي لجميع الجنسيات واحترامي لجميع الأصوات التي شاركت ببرنامج #the_voice عصام سرحان كان ولازال و سيظل نجم ذافويس بدون منازع صوت لا نزاع عليه وتعودنا على هذا منك يا شاشة #mbc تحطيم الأصوات المغربية الجبارة فالاصوات المغربية اكبر بكثير من اي مشاركة في اي برنامج هواة ولكن هذه فقط البداية يا عصام واللقب ليس بمعيار النجاح وانا أمامك اكبر دليل بالتوفيق يا ابن المغرب الصوت الوحيد والنادر بالعالم

وتابعت: “براااااااافو لقد فزت بقلوب ملايين الناس والمحبين واتمنى من كل المغاربة استقبال عصام احر استقبال عند عودته استقبال يليق بمقامه بررررافو، ومبروك دموع أتمنى ان يكون كلام الشركة المنتجة صحيح ويفون بوعودهم اي (الألبوم)”.