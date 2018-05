دموع تحسين تثير الجدل بين مشاهير مواقع التواصل بعد فوزها بلقب “ذا فويس”

مع احترامي لجميع الجنسيات واحترامي لجميع الأصوات التي شاركت ببرنامج #the_voice عصام سرحان كان ولازال و سيظل نجم ذافويس بدون منازع صوت لا نزاع عليه وتعودنا على هذا منك يا شاشة #mbc تحطيم الأصوات المغربية الجبارة فالاصوات المغربية اكبر بكثير من اي مشاركة في اي برنامج هواة ولكن هذه فقط البداية يا عصام واللقب ليس بمعيار النجاح وانا أمامك اكبر دليل بالتوفيق يا ابن المغرب الصوت الوحيد والنادر بالعالم ❤???? براااااااافو لقد فزت بقلوب ملايين الناس والمحبين واتمنى من كل المغاربة استقبال عصام احر استقبال عند عودته استقبال يليق بمقامه بررررافو ❤ ومبروك دموع أتمنى ان يكون كلام الشركة المنتجة صحيح ويفون بوعودهم اي (الألبوم) ????

