أحلام تكسب الرهان.. العراقية دموع تحسين تتوج بلقب أحلى صوت في “ذا فويس” (فيديو)

نجحت المتسابقة العراقية دموع تحسين من اجتياز المرحلة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice، بعد أن تمكنت من انتزاع اللقب لصالحها، وحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور.

وتفاعل الجمهور بحرارة مع دموع تحسين، واتجهوا نحو المسرح لتهنئتها.

وتنافس في الحلقة الأخيرة من البرنامج في موسمه الرابع، إلى جانب دموع تحسين من فريق أحلام، المتسابق يوسف السلطان من فريق عاصي الحلاني، والمُتسابقة هالة مالكي من فريق إليسا، وعصام سرحان من فريق محمد حماقي.

وقدمت العراقية دموع أغنية على بالي للفنانة شيرين ونالت على إعجاب الجمهور وطاقم التحكيم.

قدمت دموع أغنية على بالي لشيرين في نهائيات #MBCTheVoicehttps://t.co/aGb61aY46i — MBC The Voice (@mbcthevoice) May 12, 2018

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام على فوز متسابقة من فريقها أن الجائزة التي نالتها دموع هي لكل العراق، واصفة العراق بـ “بلدها الثاني”.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لقناة MBC لم تدرس دموع الموسيقى إنما من خلال التمرن والممارسة اتقنت الغناء بشكل صحيح. بدأت الغناء في التاسعة من عمرها لكنها وقف للمرة الأولى أمام الناس وغنت في حفل زفاف أصدقائها.

اللون الموسيقي المفضل عندها هو العراقي والخليجي والمصري، ونجمتها المفضلة أحلام ولهذا اختارتها لتنضم إلى فريقها.