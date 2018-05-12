بالصور.. سيدات السينما على البساط الأحمر في”كان” يطلبن المساواة في الأجور

سجل مهرجان كان السينمائي الدولي اليوم السبت 12 مايو/ آيار، يوما مميزا في تاريخه، بتخصيص البساط الأحمر كليا لسيدات السينما، اللواتي اغتنمن الفرصة للمطالبة بمساواتهن مع زملائهم الرجال في الأجور.

حيث أن رئيسة لجنة حكم المهرجان الممثلة الاسترالية الأمريكية كيت بلانشيت، و المخرجة البلجيكية اغنيس فاردا، ألقتا كلمة باسم كل زميلاتهن، لمطالبة حكومات بلدانهن بالعمل على تحقيق المساواة على مستوى الأجور بين الجنسين في عالم السينما.

وشارك في هذا الظهور المميز 82 امرأة من عالم السينما، بينهن أسماء شهيرة مثل سلمى حايك وكلوديا كاردينالي وجين فوندا وماريون غوتيار، وأيضا الممثلة جولي غاييت صديقة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

و الرقم 82 ليس من باب الصدفة ، بل هو عدد الأفلام التي اختارها المهرجان “كان”، وكانت من إبداع المخرجات منذ إنشائه سنة 1946، مقابل 1688 فيلما لمخرجين ذكور.

ورغم أن مشاركة المخرجات في المهرجان بدأت بالتصاعد في نهاية التسعينات، إلا أن المخرجة الوحيدة التي تمكنت من الفوز بالسعفة الذهبية كانت “جين كامبيون” من نيوزيلاندا ،عن فيلمها “البيانو” سنة 1999.

وحضرت لليوم النسائي على البساط الأحمر في كان الوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين مارلين شيابا، لمساندة سيدات السينما في مطلبهن العادل، إلا أنها لم تصعد للبساط الأحمر لكونها لا تعمل بمجال السينما، حسب تصريحها للصحافة المحلية.

ومن المعروف في عالم السينما سواء في فرنسا أو هوليود، أن مشكل التفاوت في الأجور بين الجنسين يعتبر من ابرز المشاكل التي تثيرها الممثلات، خصوصا وأنهن يحظين بفرص شغل مهمة في سنوات الشباب فقط، على عكس زملائهن اللذين يزداد رصيدهم من الأعمال بل و البطولات رغم تقدمهم في السن.