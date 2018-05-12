هيفاء وهبي: إذا لم أكمل مسلسل “لعنة كارما” فتأكدوا أنني فعلت ما بوسعي

أكدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أن شبح الظروف الإنتاجية عاد ليهدد الحلقات الأخيرة من مسلسلها الجديد “لعنة كارما”، الذي ستخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل.

ونشرت هيفاء بيانًا صحفيًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيه، “أنا وعدتكم بمسلسل لشهر رمضان 2018، أتمنى أن أوفي بالوعد للآخر لأني أتعرض وفريق العمل لظروف إنتاجية قاسية خلال فترة التصوير ونعاني الكثير لإتمام العمل وإخراجه للنور بطريقة تليق بمخرج كبير وممثلين محترمين وجمهور منتظر بشوق”.

وأضافت هيفاء في بيانها: “لن أشتكي للنقابة لأني أعلم مسبقًا لمن ستنحاز! كنت أتمنى أن أفعل كما فعلت في عملي السابق أن أتنازل وأكمل التصوير رغم قسوة الظروف دون أن أحسس أحد بما يحصل، ولكن هذه المرة لن أستطيع لأني لا أريد أن أكسب عملًا على حساب نفسي كإنسانة”.

واختتمت هيفاء البيان، قائلة: “فإذا أكملنا التصوير يعني أننا أصبحنا في ظروف وأجواء ملائمة لشروط العمل، وإذا لم نكمل فتأكدوا أنني فعلت ما بوسعي”.

وبعد دقائق من نشر هيفاء البيان الصحفي عبر حسابها في موقع “تويتر”، يبدو أن النجمة اللبنانية اضطرت إلى حذف المنشور الخاص بالبيان دون الكشف عن الأسباب.

ومسلسل “لعنة كارما”، هو التعاون الثاني بين هيفاء والمنتج ممدوح شاهين بعد تقديمهما مسلسل “الحرباية” في رمضان الماضي، وهو تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة وتجسد وهبي فيه شخصية زعيمة عصابة تحتال وتتاجر في التحف والآثار.