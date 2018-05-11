داليا البحيري: شرط واحد لعودة فضل شاكر إلى عالم الفن (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية داليا البحيري إن عودة الفنان فضل شاكر إلى الغناء مرة أخرى لا بد أن تكون على أُسس سليمة، وهي أنه لا بد من محاسبته ومحاكمته أمام القضاء، إذا كان بالفعل مطلوبًا أمنيًا من قِبل دولته، وبعد ذلك يمكنه التوبة والعودة إلى الساحة الفنية، موضحة أنه لا بد من تحقيق العدالة أولًا، لأنه حمل السلاح، وحارب جيش بلاده، وقتل الأبرياء، لذلك تجب مقاضاته أولًا، أما عودته إلى الغناء فهذا يرجع إلى حريته الشخصية.

وأضافت، خلال تصريح لـ “إرم نيوز”، أن مسلسلها “الحب فرصة أخيرة” لم يتوقف، ولكن تم تأجيل عرضه إلى ما بعد انتهاء كأس العالم، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل كاملًا، ولكن لطول حلقات المسلسل التي تصل إلى 45 حلقة تقرر وقف عرض المسلسل عند الحلقة الـ 21، على أن يتم استكمال العرض بعد رمضان.

وعن وجود جزء آخر من “يوميات زوجة مفروسة” وتوقعها لنجاح مسلسل “الحب فرصة أخيرة”، قالت داليا البحيري إنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للمسلسل، وكانت تتمنى عرضه مرة واحدة، وليس على نصفين، لتحقيق أكبر متعة للمشاهد، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تصوير الجزء الرابع من “يوميات زوجة مفروسة” والذي سيشهد العديد من التطورات والأحداث، ولكنها لا تعرف موعد عرضه.