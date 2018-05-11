أحمد آدم: “قرمط بيتقرمط” خارج موسم عيد الفطر.. وأرفض “سلق” أعمالي الفنية

قال الفنان المصري أحمد آدم، إن فيلمه الجديد “قرمط بيتقرمط” يحمل فكرة جديدة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، التي طرأت على المجتمع المصري بعد ثورة يناير، وإن ميزانية الفيلم مرتفعة جدًا بسبب الديكورات التي تم بناؤها لتنفيذ أحداثه.

وأكد آدم في تصريحات خاصة لإرم نيوز خروج فيلمه من سباق موسم عيد الفطر السينمائي قائلاً: “بصراحة شديدة كنت أتمنى اللحاق بموسم عيد الفطر السينمائي، حيث يحرص الجمهور على الذهاب إلى دور العرض السينمائي، ولكن بسبب صعوبة الموضوع والحرص من جانب الشركة المنتجة على تنفيذ الفيلم بشكل جيد، تقرر مد فترة التصوير شهرًا آخر”.

وتابع الفنان المصري: “أنا بطبعي لا أحب الاستعجال في تنفيذ الأعمال الفنية، وأقول دائمًا إن سلق العمل الفني يجعله أشبه بجنين مشوه، لذا سوف يخرج الفيلم من سباق عيد الفطر السينمائي، بسبب الحرص على تنفيذه بشكل يرضي الجمهور والنقاد”.

وعن إصراره على إعادة شخصية القرموطي التي قدمها منذ سنوات طويلة قال: “استثمار النجاح ليس عيبًا ولا ينتقص من موهبة أو رصيد الفنان، العيب الوحيد هو أن يتم تقديم ابتذال تحت اسم فن هادف”.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم أحمد آدم “قرمط بيتقرمط” قد قررت وقف تصوير العمل بسبب الديكورات وانشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية، وتقرر استئناف التصوير بعد موسم عيد الفطر المقبل، كما قرر السبكي منتج العمل طرحه في موسم عيد الأضحى، والابتعاد نهائيًا عن موسم عيد الفطر السينمائي.

ويتبقى لفريق العمل 6 أيام فقط، وجميعها مشاهد خارجية يتم تصويرها في شوارع القاهرة، والعمل من تأليف الراحل عبدالله حسن، وإخراج أسد فولاد كار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطي الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة، ويشاركه البطولة كل من وفاء عامر، ودينا فؤاد، ووليد فواز، وانتصار، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت.

يذكر أن شخصية القرموطي الشهيرة، قدمها أحمد آدم في عدد من الأعمال، ومنها فيلم “معلش إحنا بنتبهدل” عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى في فيلم “القرموطي في أرض النار”.