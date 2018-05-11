مصطفى حجاج: أشارك في رمضان بـ”نسر الصعيد”.. وألبومي الجديد قريبا (فيديو إرم)

قال الفنان المصري مصطفى حجاج، إنه سيظهر في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل “نسر الصعيد” بطولة الفنان محمد رمضان، موضحًا أنه سيشارك ضمن أحداث المسلسل بأغنية ولن يغني التتر.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” خلال حضوره حفل افتتاح توزيع جوائز مهرجان “الميما” أنه انتهى تقريبا من 80% من أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه في 20 رمضان المقبل، مشيرًا إلى أنه تعاون مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار منهم خالد تاج الدين ووليد سعد وتامر حسين وملك عادل.

وتابع حجاج أن الألبوم سيضم 10 أغاني مختلفة ومتنوعة، وسيقوم بتصوير أغنية من الألبوم بعد طرحه في الأسواق، لافتًا إلى أن خطوة دخوله عالم التمثيل مؤجلة حاليًا، لأنه يريد التركيز على الغناء وتقديم أغاني جيدة تناسب ذوق المستمع المصري.

يذكر أن الفنان المصري مصطفى حجاج اشتهر بأغانيه الشعبية والتي من أشهرها “يابتاع النعناع”، “مابحنلهاش”، “الوجع”.