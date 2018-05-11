رانيا فريد شوقي: هذه أول كلمة قالها لي الزعيم قبل تصوير “عوالم خفية” (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، إن السبب الحقيقي وراء نجاح مسلسل “سلسال الدم” ووصوله للجزء الرابع هو تناوله للحياة الاجتماعية الأسرية الصعيدية، وعرضه لمشكلة الصعيد الحقيقية من ثأر وتوريث، موضحة أن جميع المسلسلات التي تتناول الحياة في فترات زمنية طويلة دائمًا تنجح مثل “ليالي الحلمية”.

وأضافت في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز” خلال حضورها حفل أكاديمية “طيبة” بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلابها أن عدم ظهورها في السينما خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى عدم وجود أدوار تجذبها بشكل مختلف ومتميز، مشيرة إلى أنها لا تختار أدوارها على حسب الحجم، ولكن بقيمته الفنية، كما أن هناك العديد من الأدوار التي لم تقدمها وتتمنى تأديتها مثل دور الأم التي تضحي من أجل إسعاد أولادها، وتحقيق أحلامهم.

وأعربت رانيا عن سعادتها للعمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسله الرمضاني “عوالم خفية” وهو أول عمل يجمعها بالزعيم، والمخرج رامي إمام، الذي يتمتع بموهبة إخراجية احترافية، وقدرة على ضبط العمل داخل اللوكيشن وإعطاء كل شخص حقه، لافتة إلى أن أول كلمة قالها الزعيم لها: “تعالي يابنت العظيم” ما أثّر في نفسها كثيرًا.

وعن آخر أعمالها اختتمت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي بأنها ستقدم دورين مختلفين في رمضان هذا العام، حيث تجسد دور فنانة يتم قتلها في مسلسل “عوالم خفية” وتدور حولها أحداث المسلسل، كما ستواصل تقديم دور الشر من خلال دورها في مسلسل “سلسال الدم 4” والذي ستكون فيه أكثر شرًا وعنفًا وانتقامًا.