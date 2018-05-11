بوسي: “بيت السلايف” عودة لدراما العائلة.. والجيل الجديد طور في صناعة الدراما

عادت الفنانة المصرية الكبيرة بوسي إلى الساحة الفنية من خلال مسلسل “بيت السلايف” الذي يعرض حصريًا على تلفزيون أبوظبي، ومن المتوقع عرضه على عدد من القنوات الفضائية بعد شهر رمضان المقبل.

وعن مسلسل “بيت السلايف” قالت بوسي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “أعتبر هذه التجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي حيث تدور الأحداث داخل عائلة، لكل شخص فيها عيوب ومزايا، ويناقش الخلافات بين الأخوة غير الأشقاء وكيف يغيّر الصراع على الميراث طباعهم ويفضح أبشع ما بداخلهم”.

وتواصل بوسي: “أجسد دور سيدة أعمال تمتلك شركة سياحة ولم يحرمها حبها للعمل من تكوين أسرة وعائلة حيث أجسد دور أم لديها ابن ويعمل دكتور أسنان وابنة تعمل مضيفة طيران، وأنا بالنسبة للعائلة سيدة قوية تحل المشاكل وتحتوي الجميع”.

وبشأن عرض العمل في شهر رمضان قال: “العرض في رمضان له مذاق خاص جدًا حيث تلتف الأسر العربية حول الأعمال الدرامية، وترتفع نسبة المشاهدة ما يخلق منافسة بين الأعمال الدرامية، فهو مهرجان فني شديد التنوع”.

وعن الصعوبات التي واجهتها في العمل، قالت: “كل المشاهد صعبة ولكن العمل مع شباب واع ولديه رصيد من الموهبة يجعل كل شيء سهلًا، فقد فوجئت بمستوى موهبة الجيل الجديد، واكتشفت أيضًا أنه ساهم في تطوير صناعة الدراما على مستوى التكنيك”.

وفيما يتعلق بغيابها عن الساحة، قالت: “لا أعتبر نفسي غائبة، أنا موجودة ولكنني أبحث عن أعمال فنية تضيف لرصيدي الفني ولا تخصم منه، فأنا أتصور أن النصوص هي التحديات التي تواجه المبدعين في مصر، ونحتاج إلى جيل من الكتاب قادر على طرح أفكار جديدة ورؤى مختلفة”.

وعن رأيها في العرض الحصري، تابعت: “أي فنان لا يحب العرض الحصري ويتمنى أن يشاهد العالم كله عمله الفني، لذا أتصور أنه يضر بالفنان لأن من مصلحته أن يعرض عمله على كل الفضائيات”.

وبالنسبة للسينما أردفت بوسي: “أتصور أن السينما المصرية في مستوى جيد، وقد تكون مبهرة في الشكل والتكنيك، ولكن في محتوى الأعمال عادي ولا يحمل إبهارًا”.

يذكر أن مسلسل “بيت السلايف” الذي عادت به بوسي يجمع نخبة كبيرة من النجوم ومنهم عبير صبري، منة فضالي، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصيلحي، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محمود شميس.