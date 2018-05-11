أمل رزق تكشف سر فيديو استنجادها بـ”السيسي” (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية أمل رزق، إنها قامت بنشر فيديو تستنجد فيه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد معاناتها المريرة داخل أحد المستشفيات الخاصة، بصفته “رب الأسرة المصرية”، موضحة أنها استنجدت بوزير الصحة والرئيس، لتكشف حجم عدم الاهتمام وعدم الرعاية من الأطباء في المستشفيات الخاصة، وليست الحكومية.

وأضافت في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز” خلال حضورها حفل أكاديمية طيبة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلابها أنه رغم عدم اهتمام النقابة بحالتها الصحية أو دعمها في هذه الظروف بسبب عدم وجود النقيب أشرف زكي في مصر، وانشغال أعضاء النقابة بأعمالهم الفنية، فهي لا تحمل أي ضغينة لأحد، مشيرة إلى أنها تعرضت منذ 3 سنوات لأزمة صحية كانت ستفقد على إثرها بصرها، ولكنها تماسكت وقاومت المرض وعادت من جديد.

وتابعت الفنانة أمل رزق أنها تعرضت لأزمتين صحيتين خلال الفترة الأخيرة، ولم يقف بجانبها في المرة الأولى سوى زوجها وأسرتها بعد الله فقط، وفي الثانية جاء لزيارتها بعض الفنانات، موجهة الشكر لهم، خاصة زوجها والفنانتين نهال عنبر ووفاء عامر وبعض الصحفيين.

وعن أعمالها الفنية الرمضانية وسبب توقف مسلسل “الحب فرصة أخيرة”، قالت الفنانة المصرية إنه تم وقف تصوير المسلسل عند الحلقة 21، بسبب أن المسلسل يتكون من 45 حلقة، وهناك العديد من الفنانين مرتبطين بأعمال أخرى، كما أنه لا يوجد وقت لعمل مونتاج للحلقات وهناك ارتباط بين شركة الإنتاج والقناة فتقرر عرض نصف المسلسل قبل رمضان على أن يبدأ تصوير النصف الثاني بعد رمضان، موضحة أن سبب عدم ظهورها في دراما رمضان هذا العام يعود إلى عدم وجود دور جديد تستطيع أن تقدمه، ولكنها ستقدم مسلسلًا إذاعيًا في رمضان.