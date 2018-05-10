“لدينا أقوال أخرى وأرض النفاق ونسر الصعيد”… مسلسلات أثارت فضول الجمهور قبل رمضان

لا خلاف على أن الأعمال الدرامية التي يدور حولها جدل كبير وتحاصرها المشاكل تكون مثيرة لفضول الجمهور وتثير شغفه، ويستغل بعض المنتجين تلك المشاكل ويعتبرونها بمثابة دعاية مجانية تخدم العمل الفني، وتؤدي لارتفاع نسبة المشاهدة.

وشهد عام 2018 وجود أعمال درامية مثيرة وخلقت حالة من الصخب قبل العرض للجمهور في رمضان المقبل ويرصدها موقع إرم نيوز..

لدينا أقوال أخرى

تحمّست شركة “العدل جروب” المنتجة لمسلسل “لدينا أقوال أخرى” الذي تقوم ببطولته يسرا، للمطرب اللبناني فضل شاكر وأسندت له مهمة غناء تتر العمل.

وبمجرد الإعلان عن الفكرة، قامت الدنيا، وظهرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بمقاطعة العمل، بعد أن تم تصنيف فضل شاكر كإرهابي من قبل الدولة اللبنانية، واتهم بقتل 18 جنديًا من الجيش اللبناني، فيما يعرف بأحداث “عبرا”.

وأمام الحملة الشرسة ضد المسلسل تراجعت شركة “العدل جروب” عن قرارها واعتذرت عن استمرار التعاون مع فضل شاكر احترامًا لرغبة الشعب اللبناني، وبات فضل ممنوعًا من الغناء في مصر.

هذه الأزمة رفعت أسهم “لدينا أقول أخرى” وراح الجميع يتساءل من الذي سيغني تتر المسلسل بعد الاعتذار لفضل شاكر.

نسر الصعيد

صاحب مسلسل “نسر الصعيد” أثار ضجة كبيرة مؤخرًا بعد تصريح “درة” بأن محمد رمضان نجم العمل تعمّد تقليل مساحة دورها من أجل الفنانة التونسية “عائشة بن أحمد”.

وخلق تصريح درة حالة من الجدل في الشارع، وفي النهاية طلبت منها الشركة المنتجة الاعتذار، الأمر الذي دفعها لإعلان التبرؤ من التصريح، وفي المقابل لم يقترب محمد رمضان من المشكلة من قريب أو بعيد.

أرض النفاق

يعود الفنان الكوميدي محمد هنيدي هذا العام للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “أرض النفاق”، ذلك العمل الذي قدّمه منذ سنوات طويلة ملك الكوميديا فؤاد المهندس.

وصاحب العمل مشكلة كبيرة بعدما اعترض التلفزيون السعودي على المسلسل، بسبب ظهور الكاتب إبراهيم عيسى في عدد من المشاهد داخل العمل، وطلب حذف مشاهده أو الاستعانة بممثل بديل.

لعنة كارما

غضبت هيفاء وهبي بطلة مسلسل “لعنة كارما” بسبب الحديث عن تعثر المنتج وتشابك وتداخل التفاصيل، الأمر الذي دفعها للسخرية من منتقديها حيث كتبت على “فيسبوك” ما يعني أنها قوية ولا تحب الاستعانة بأحد أو تهتم بحديث أحد.