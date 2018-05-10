الفنان السعودي محمد السهلي: أتمنى التعاون مع هذه النجمة المصرية (فيديو إرم)

كشف الفنان السعودي محمد السهلي، عن أمنيته تقديم أغنية ديو مع الفنانة المصرية أنغام، موضحًا أنه “يتشرف” بحضور الحفل الغنائي الذي سيجمع بين المطرب السعودي محمد عبده وأنغام.

وقال في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز” خلال حضوره حفل افتتاح توزيع جوائز مهرجان “الميما”، إن هناك العديد من الفنانين الذين يتمنى أن يصل إلى مستواهم مثل محمد عبده وعبدالمجيد عبد الله وتامر حسني.

ومن جانب آخر، أضاف السهلي أنه مع الانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، خاصة الفن والموسيقى، متمنيًا إقامة العديد من الحفلات الغنائية العائلية، والتي بدأت بحفل الفنان تامر حسني في مدينة جدة، والتي شارك فيها كأول مطرب شاب سعودي يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية.

وعن بداياته الفنية، تابع أنه بدأ من خلال برامج السوشيال ميديا بالفيديوهات التي مارس خلالها موهبة الغناء، ولعب البيانو والجيتار أثناء إقامته في كندا، لافتًا إلى أنه بصدد إصدار ألبومه الجديد الذي سيحتوي على أغانٍ خليجية و3 مصرية، ولكنه في حيرة لأنه حتى الآن لم يختر اسم الألبوم أو الأغنية التي سيتم تصويرها، وهل ستكون خليجية أم مصرية؟.