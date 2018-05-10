مطربون يزاحمون نجوم التمثيل في دراما رمضان 2018

تتسع مساحة نجوم الغناء في الدراما المصرية هذا العام، حيث يظهر المطربون في دور البطولة تارة وكضيوف شرف تارة أخرى، وباتت شركات الإنتاج تعتبرهم بمثابة فاتح شهية في الأعمال الدرامية، حيث كانت تستعين بهم فقط لغناء تتر المقدمة أو النهاية، ولكن الوضع تغير في الفترة الأخيرة وأصبح عدد من المطربين نجومًا في ساحة التمثيل.

ومن يتأمل الأعمال الدرامية التي طور التحضير والتي ستعرض في رمضان المقبل سيكتشف أن نجوم الغناء أصبحوا يزاحمون الممثلين في رمضان 2018 وترصدهم شبكة إرم نيوز..

هيفاء وهبي

تخوض البطولة المطلقة بمسلسل “لعنة كارما”، و تكرر التعاون مع المنتج ممدوح شاهين الذي سبق وقدمت معه مسلسل “مريم” وتؤدى فيه دور سيدة ثرية تتاجر في الآثار.

بوسي

المطربة الشعبية التي خاضت أكثر من تجربة تمثيل في الفترة الأخيرة أبرزها مسلسل “الحساب يجمع”، تشارك هذا العام في بطولة مسلسل “أرض النفاق” أمام نجم الكوميديا محمد هنيدي.

سيمون

تظهر بدور مختلف في مسلسل “فوق السحاب” أمام هاني سلامة، ولا تغني في العمل رغم أن الشركة المنتجة طلبت منها غناء التتر لكنها فضلت الاعتذار واكتفت بدور الممثلة.

دياب

مطرب شعبي أثبت قدرته على التمثيل من خلال مسلسل “الأب الروحي” ويظهر في رمضان المقبل بـ3 أعمال درامية دفعة واحدة وهي “أيوب” و”ضد مجهول” و”كلبش 2″.

هشام عباس يظهر كضيف شرف في مسلسل “الوصية”، كما تقوم الفنانة روبي ببطولة مسلسل “أهو ده اللي صار” وتؤدي شخصيتن في العمل ذاته، أما الفنانة التونسية “لطيفة” فتشارك الفنان أحمد عيد في بطولة المسلسل الإذاعي “رابع جار”.