شاهد.. أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعيدًا عن الأحزان (فيديو)

مرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بحالة نفسية سيئة أخيرًا بعد عدد من الأزمات المتتالية كان آخرها وفاة والدها، ولكن على ما يبدو أنها تجاوزتها كلها بعدما أطلت في حالة مزاجية جيدة من خلال الرقص مع زوجها المطرب حسام حبيب.

وبدا أن شيرين تجاوزت كل المحن، من خلال فيديو نشرته شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة من طليقها ومدير أعمالها السابق أيمن الذهبي، يجمعها بشيرين ترقصان فيه سويًا، وثالثهما زوجها حسام حبيب الذي شاركها في وصلة رقص بطريقة جنونية على أنغام أغنيتهما الدويتو “كل ما أغني”.

وعلى مدار السنوات الماضية، مرت شيرين بمواقف لا تحسد عليها، إذ حولت للتحقيق تارة وتارة أخرى منعت من الغناء، إذ أثارت كثيرًا من الجدل وآخرها قضية “تصريحات البلهارسيا” التي حصلت فيها على البراءة منذ أيام.

وقبل 4 أشهر تعرضت لموقف مشابه بعد مزاحها على مسرح قرطاج، عندما قالت إن ابنتها تطلق على تونس اسم بقدونس، وبعد جدل كبير وانتقاد من بعض الفنانين، اعتذرت شيرين وبررت زلات لسانها بالعفوية.

كما دخلت شيرين في خلاف مع عمرو دياب بعد تسريب فيديو شهير من حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، وبالطريقة نفسها اعتذرت لجمهورها بعد حادثة الحذاء الشهيرة في “ذا فويس”.

وكانت شيرين تزوجت من المطرب المصري حسام حبيب بالقاهرة، في حفل زفاف أقيم في أجواء عائلية وسط حضور أسرتيهما، وعدد من أصدقائهما، في الـ 7 من أبريل 2018، لكن وفاة والدها قطعت فرحتها بشهر العسل.