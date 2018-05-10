نجوم الفن يكشفون لـ “إرم نيوز” آخر أعمالهم في السباق الرمضاني (فيديو)

كشف نجوم الفن في مصر عن آخر أعمالهم التي يعكفون على إنتاجها خلال الفترة الحالية، وأدوارهم في الأعمال الرمضانية المقرر عرضها خلال الموسم الحالي، وذلك خلال مشاركتهم في حفل توزيع جوائز مهرجان “الميما”.

قالت الفنانة المصرية ألفت عمر إنها ستطل على جمهورها في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل “السر” بطولة حسين فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر ومايا نصري، موضحة أنها تجسد دوراً جريئًا وجديداً في نفس الوقت لم تقدمه من قبل وهو دور الزوجة الخائنة التي تمر بظروف نفسية صعبة، تضطرها لخيانة زوجها.

وأضافت أنها تفضل عرض المسلسلات طوال العام، وعدم تكديسها في شهر رمضان فقط، مشيرة إلى أنها ستبدأ تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان “ثلاثة لايحبونها” بعد العيد مباشرة، مع المخرج حسام الجوهري.

أما محمد سعد، أفضل مطرب شاب، فقال إنه يفضل الأغاني السنجل، ولا يميل إلى الألبومات، لافتًأ إلى أنه يعكف حاليًا على إعداد أغاني جديدة، مفضلاً في الوقت نفسه العمل مع الوجوه الجديدة والشابة، وليس بالضرورة الأسماء الكبيرة والمعروفة.

وأشار سعد إلى أنّ مشكلة الفنان الشاب دائمًا تتمثل في غياب شركة إنتاج تتبنى أعماله وتنفق عليها من أجل إنجاحها وظهوره للجمهور.

وتحدث الفنان الشاب محمد الشرنوبي عن دوره مع الفنان الكبير أحمد عز في مسلسل “أبو عمر المصري” الذي يتناول الفكر الجهادي لدى التنظيمات الإرهابية، نافيًا أن يكون قد عُرض عليه غناء تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” الذي أداها الفنان فضل شاكر.

أما الفنانة شيرين يحيى، التي فازت بجائزة أفضل مطربة شعبية، قالت إنها لا تميل غلى الأغاني الشعبية وأنها كانت مرحلة بالنسبة لها ولن تستمر في هذا الإطار، لأنها تميل إلى أغاني الطرب، لافتة إلى أنّها تجهز حاليًا لأغنية جديدة في عيد الفطر المبارك.

ورفضت شيرين الحديث عن خطوبتها، باستثناء أن خطيبها من خارج الوسط الفني أو الميديا، لكنّه يدعمها في عملها لتحقق أهدافها، مشيرة إلى أنها لا تميل حاليًا للتمثيل حيث تركز على الغناء لإثبات نفسها أولاً.

أما أعضاء فرقة “مسار إجباري” فقالوا إنهم يحضرون لأغنية جديدة للمنتخب المصري الذي صعد إلى كأس العالم لأول مرة منذ سنوات، لافتين إلى أن السلطات ألغت حفلا لهم في القاهرة لأسباب أمنية، مرجحين أن يكون السبب وراء الإلغاء نسب الجمهور الكبيرة التي تقدم على الحفلات.

الفنانة حنان عرابي، كشفت عن دورها في مسلسل “فوق السحاب” مع هاني سلامة، حيث تجسد شخصية أول مرة تؤديها، وهي دور متسولة كما تقوم بخطف الأطفال، لافتة إلى أنها تشارك أيضًا في مسلسل “ضد مجهول” مع غادة عبدالرازق.

الفنان عصام كاريكا، قال إن سر ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الماضية، هو إصابته بمرض في حنجرته، موضحًا أنه سيجري عملية جراحية في رقبته يعود بعدها بحوالي شهر تقريبًا إلى الغناء مرة أخرى، لافتًا إلى أنه سيطل على جمهوره في شهر رمضان القادم من خلال تقديمه ألحان بعض مسلسلات رمضان.

وعن آخر أعماله الفنية وكواليس ألبومه الجديدK قال كاريكا إنه يركز حاليًا في مجال التلحين حيث شارك العديد من نجوم الوطن العربي في ألبوماتهم العنائية، لافتًا إلى أنه لن يقدم أغاني خاصة به خلال الفترة الحالية حتى يجري العملية الجراحية ويعود بعدها إلى الغناء.

وقالت الفنانة كارمن سليمان إنها تستعد خلال الفترة الحالية لإصدار أول ألبوم غنائي لها خلال شهر رمضان المقبل، موضحة أنه سيغلب عليه الطابع الديني الاجتماعي، وقد تعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم محمد العشري وأحمد العتباني وأحمد سرور ونور الدين محمد.

وأضافت أنها انتهت من تسجيل أغنية سينجل ستقوم بطرحها بعد شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها ستبدأ تصويرها خلال الفترة المقبلةK وهي من كلمات سامي علي وتلحين مصطفى جاد وتوزيع هاني ربيع.

الفنانة رنا سماحة قالت إنها لجأت إلى مقاضاة 3 جهات وهي شركة اتصالات وشركة القنوات والمخرج يونس لاسترداد حقها بعد تسريب أغاني ألبومها الجديد، موضحة أن هناك احتمالات لإيجاد حلول ودية مع الأطراف الثلاثة.

وأضافت أنها ستظهر في شهر رمضان المقبل من خلال برنامج موسيقي إذاعي على الراديو 9090، كما تشارك الفنانة أمينة في تقديم برنامج موسيقي على شكل تخت فني عربي، بالإضافة إلى مشتاركتها مع العديد من النجوم في تقديم أغنية تشجيعية عن كأس العالم.