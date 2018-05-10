فضل شاكر يعلق على حذف أغنيته من “تتر” مسلسل “لدينا أقوال أخرى”

علق الفنان اللبناني فضل شاكر على حذف أغنيته من “تتر” مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للنجمة المصرية يسرا، المقرر عرضه رمضان المقبل.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قررت حذف أغنية التتر من المسلسل عقب تعرضها لحملة انتقادات واسعة.

وأعلن محمد شاكر نجل المطرب فضل شاكر، في وقت سابق، عودة والده للغناء من خلال “تتر” مسلسل رمضاني بعد 6 سنوات من إعلانه الاعتزال.

وبحسب الإعلامي المصري وائل الإبراشي، فإن المطرب اللبناني طالب الشركة المنتجة بعدم الرضوخ لمطالب منتقديه.

وقال الإبراشي خلال برنامج “العاشرة مساء” المذاع على فضائية “دريم”، يوم الأربعاء، إنه “أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمطرب اللبناني فضل شاكر للاستماع لرده على حذف أغنية تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى”.

وأضاف أن “فضل شاكر قال لي إنه مستعد لمواجهة أي أحد يملك دليلا بأنه تورط في القتل”.

وكان الكاتب والسيناريست المصري، مدحت العدل، أعلن الأربعاء، التراجع عن الاستعانة بالمطرب اللبناني فضل شاكر للغناء بـ”تتر” مسلسل في رمضان، إثر انتقادات لبنانية كون المطرب صادر بحقه حكم قضائي بالسجن في بلاده.

والاثنين الماضي، أعلنت شركة “العدل جروب” في بيان، إنها “تعيد الفنان فضل شاكر إلى الأضواء بغناء تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى” بطولة الفنانة يسرا وإخراج محمد علي”، دون توضيح كيفية الاستعانة به وهو متوار عن الأنظار منذ فترة.

وإثر الإعلان نقلت وسائل إعلام محلية انتقادات لبنانية واسعة لهذا التوجه، من قبل نقاد ومختصين ونشطاء على مواقع التواصل.

وفي تصريحاته الأربعاء، قال مدحت العدل، وهو أحد مؤسسي شركة “العدل جروب”، إنه سيتم إزالة أغنية المطرب فضل شاكر من “تتر” المسلسل، مشيرًا إلى أن القرار “اتخذ بعد التأكد من الوضع القانوني لشاكر وأنه محل اتهام في لبنان”.

وأوضح العدل أن “الشركة المنتجة للمسلسل لم تكن تعلم الوضع القانوني له في لبنان.. نحترم مشاعر الشعب اللبناني، ولن نستمر في التعاقد مع فضل شاكر”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017 صدر بحق شاكر حكمًا عسكريًا بالسجن 15 عامًا مع تجريده من حقوقه المدنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عبرا”، التي وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات اللبنانية العام 2013، وقُتل على إثرها 18 جنديًا لبنانياً، وأصيب آخرون.

فيما استنكر شاكر الحكم الصادر ضده، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، واصفًا إياه بـ”الظالم”.

وتوارى شاكر وهو من مواليد مدينة صيدا اللبنانية عام 1969، عن الأنظار بعد ملاحقات قضائية في حقه.