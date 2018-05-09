هجرة عكسية لنجوم الفن المصريين إلى الدراما العربية والخليجية

شهد المجال الفني المصري خلال السنوات الماضية استقطاب العديد من النجوم والوجوه الشابة العربية للمشاركة في أعمال مصرية خالصة أو أعمال عربية يتم إنتاجها في مصر.

وانعكس الحال مؤخرًا بعدما شهد الوسط الفني العربي مشاركة العديد من النجوم المصريين في بعض الأعمال العربية والخليجية، الدرامية، في مشهد يعكس هجرة عكسية للوجوه المصرية.

ويرصد “إرم نيوز” أسماء النجوم المصريين الذين سيطلون علينا من نافذة الشاشات العربية:

كمال أبو رية

يشارك الفنان المصري كمال أبورية في بطولة المسلسل الأردني “رمل الذاكرة” تأليف وإخراج عايد علقم ويناقش القضية الفلسطينية.

ويقول أبو رية عن هذه التجربة: “تحمست للمسلسل لأنه يناقش قضية مهمة واندهشت من مستوى التصوير والتكنيك الذي وصلت إليه دراما الأردن وأعتبر العمل نقلة مهمة في مشواري الفني، حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم مصر والذين سعدت بالعمل معهم ومنهم مراد فكري، وأحمد عزمي، ونرمين ماهر، وسوف يتم عرضه في رمضان المقبل.

رانيا شاهين

شاركت رانيا شاهين في بطولة المسلسل السعودي “حب بلا حدود” من تأليف هيفاء المنصور، ويتم عرضه حاليًا على شاسة “إم بي سي”.

تامر شلتوت

يشارك الفنان الشاب تامر شلتوت في مسلسل “على حافة الطريق”، وهو إنتاج روسي مصري مشترك، من إخراج إفجيني لافرنتيف، ويناقش أزمة الإرهاب في سوريا، وجرائم داعش ضد المدنيين هناك، ويشارك في بطولته فنانون روس، ويجسد شلتلوت دور متطرف سوري ينضم إلى داعش.

عادل أديب

تولى المخرج المصري عادل أديب مهمة إخراج المسلسل الجزائري “الريس قورصو” والذي كتبه السيناريست المصري وائل عبدالحميد، وهو عمل تاريخي كوميدي، تم الانتهاء من تصوير أكثر من نصف مشاهده، ويشارك في بطولتة من الجزائر صالح أوقروت، سيد أحمد أقومي، نضال الجزائرية، علاوة زرماني، مليكة بلباي، سعاد سبكي.

نشوى مصطفى

تشارك الفنانة المصرية نشوى مصطفى في مسلسل يحمل اسم “طماشة” يذاع على تلفزيون دبي، وهذه لم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها بدراما خليجية

حيث تقول: “سبق وشاركت قبل ذلك في عدة أعمال خليجية منذ حوالي 13 عامًا، والعمل عبارة عن حلقات منفصلة كل حلقة تسرد قصة مختلفة ممزوجة بإطار كوميدي”.

وأضافت: “العمل يجمع عددًا كبيرًا من نجوم الخليج وكل بطل منهم يظهر في حلقة منفصلة وأقدم من خلاله دور زوجة الفنان الكوميديان جابر نغموش وهو بطل العمل الرئيسي ومن خلال أحداث كوميدية يتزوج هذا الشخص زوجة أخرى وهي خليجية وتحدث الكثير من الصراعات داخل العمل”.

منال سلامة

تشارك الفنانة منال سلامة في المسلسل الخليجي “اليوم الأسود” لأول مرة في تاريخها الفني، والذي يعرض على شاشة “الراي” الفضائية، وتقوم من خلاله بدور مديرة مدرسة مصرية تعيش بالكويت وهي المصرية الوحيدة بالمسلسل الذي يشارك في بطولته كل من إلهام الفضالة وحسن البلام ونواف الفضلي وشجون ويوسف العطية ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة.