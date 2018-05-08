إزالة صورة تيريزا ماي من جدران جامعة أكسفورد

أزيلت صورة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جدران القسم الجغرافي في جامعة أكسفورد بعد أن احتج الطلاب اليساريون ضدها.

تم كشف النقاب عن صورة رئيس الوزراء على درج “جدار النساء” الأسبوع الماضي كجزء من معرض يحتفل بالنساء اللواتي درسن في القسم وأصبحن رائدات في مجالهن، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واجتذبت الصورة احتجاجات الطلاب وكتبوا عليها ملاحظات حول سياستها أثناء وجودها في وزارة الداخلية.

واشتكى الطلاب من أنها كانت “شخصية مثيرة للجدل في الإدارة مع العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي، وأنشأوا مجموعة تسمى “NotAllGeographers” للدعوة إلى إزالة الصورة.

وقالت جامعة أكسفورد إنه تمت إزالة الصورة لأنها كانت تحجب الملصقات الأخرى وسيتم وضعها بالخلف لحمايتها.

في حين أثارت صورة ماي انتقادات واحتجاجات من الطلاب، بقيت الصورة الموجودة أسفلها مباشرة لعالمة الجغرافيا الماركسي دورين ماسي في مكانها.

وكانت ماسي قد عملت كمستشارة للدكتاتور الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز الذي استشهد بها في خطاباته.

وحصلت ماي على شهادة من الدرجة الثانية من كلية سانت هيو في جامعة أكسفورد في عام 1977.

وكانت رئيس الوزراء البريطانية واحدة من 12 طالبة من الإناث السابقات اللاتي تم وضع صورتهن ويهدف المعرض إلى “إلهام الجيل القادم من النساء الجغرافيات للاستفادة من وظائفهن المستقبلية”.