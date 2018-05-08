ميرفت أمين: أخاف من الكوميديا.. والفخراني سر حماسي لـ”بالحجم العائلي”

قالت الفنانة المصرية، ميرفت أمين، إن موسم الدراما في شهر رمضان المقبل سيكون ساخنًا جدًا؛ بسبب حجم الأعمال الدرامية المقدمة والمنافسة القوية بين جيلي الشباب والكبار، موضحة أنها سعيدة بالتواجد في الشهر الكريم الذي ترتفع فيه نسبة المشاهدة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “ترددت في الموافقة على سيناريو مسلسل (بالحجم العائلي)؛ لأنني أخاف من اللون الكوميدي وأرى أنه من أصعب الألوان التمثيلية، ولكن وجود الفنان يحيى الفخراني شجعني على العمل، وبعد العديد من جلسات التحضير بدأت أشعر بأجواء المسلسل وأحببت الشخصية التي أقدمها”.

وبشأن ما تردد حول خلافها مع الشركة المنتجة بسبب الأجر، قالت: “ليس صحيحًا أنني طلبت أجرًا مبالغًا فيه مقابل دوري في مسلسل (بالحجم العائلي)، فقد حصلت على أجر يرضيني، ولم يحدث أي خلاف، وكل ما أثير بشأن هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وعن رأيها في الدراما المصرية، اعتبرت ميرفت أمين أنه “في الفترة الأخيرة حدث تطور كبير في تكنيك التصوير بالدراما التلفزيونية، ولكن أتصور أن الأزمة الحقيقية باتت في الكتابة والعثور على سيناريوهات تحمل أفكارًا جديدة ومبهرة، وأرى أيضًا أن قرار غرفة الإعلام بتحديد سعر شراء الأعمال الدرامية لا يصب في مصلحة الدراما المصرية، وسوف يدفع المنتجين إلى الاستسهال أو بيع الأعمال الفنية في الخليج فقط، ويدفع المشاهد المصري الثمن”.

يذكر أن مسلسل “بالحجم العائلي” الذي تعود به ميرفت أمين إلى الدراما التلفزيونية، من إخراج هالة خليل وتأليف محمد رجاء.