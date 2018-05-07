صور تكشف بخل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

تقدر ثروة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بنحو 300 مليون دولار، ولكن يبدو أنه يفضل التوفير فيما يتعلق بإهداء النبيذ.

وتم تصوير ستيفن منوشين وهو يحمل زجاجة نبيذ أحمر يبلغ سعرها 22 دولارًا، في زيارته إلى منزل جاريد كوشنر في واشنطن العاصمة يوم أمس الأحد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يتأنق منوشين في زيارته إلى كبير مستشاري ترامب وزوج ابنته، واكتفى بارتداء جينز رياضي وقميص بولو رمادي اللون.

وفي الصور، يمكن رؤية الوزير وهو يصعد الدرج ممسكًا بآيباد وزجاجة نبيذ أحمر “2015 Arbalest Red Bordeaux Blend”، وبعد أن فتح كوشنر الباب وعانقه، أعطاه منوشين زجاجة النبيذ الرخيص كهدية.

ولم يتضح بعد ما هي المناسبة لزيارة منوشين، في الوقت الذي يمر فيه كوشنر بأسبوع عصيب، إذ وُصف مؤخرًا بأنه من الممكن “الاستغناء عنه” من قِبل عمدة مدينة نيويورك الأسبق رودي جولياني على التلفزيون الوطني.

وكان جولياني يناقش تحقيقات روبرت مولر في روسيا خلال مقابلة مع المذيع شان هانيتي، عندما هاجم كوشنر، قائلًا في محطة “فوكس نيوز”: “أعتقد أن جاريد رجل صالح، وأنتم تعرفون ذلك، ولكن الرجال، كما تعلمون، يمكن الاستغناء عنهم، على عكس سيدة راقية مثل إيفانكا”.

من جانبه، لم يظهر كوشنر أي قلق حول التعليق، ومزح قائلًا إنه طالما إيفانكا لا تعتقد أنه يمكن الاستغناء عنه فكل شيء على ما يرام.