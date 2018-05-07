بصورة “حميمية”.. الفنان اللبناني نيقولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

تحت تعليق “الحب ينتصر” نشر المغني اللبناني نيقولا شلهوب صورة صادمة عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهر فيها وهو يقبّل رجلاً آخر.

نيكولا شلهوب الذي ترك بلاده ليهاجر إلى جزيرة مايوركا الإسبانية بسبب ميوله الجنسية وعدم تقبل مجتمعه لهذه الميول، أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل بالصورة التي نشرها، حيث انتقده فريق كبير من متابعيه، فيما بارك له بعض أصدقائه على زواجه من رجل.

ونفذ شلهوب ما صرح به في مقابلة صحافية بأنه سيتزوج في أيار/ مايو 2018 بعدما أعلن ارتباطه، ولكن كانت المفاجأة أن الزواج تم برجل.

وفي المقابلة نفسها كشف الفنان اللبناني أسباب هجره لوطنه وانتقد حينها قلة الحريات وتقبل الآخر في بلاده، مؤكدًا أنه فقد الأمل في الوضع الاجتماعي والسياسي هناك.