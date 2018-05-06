الشرطة البريطانية تخشى استهداف الأمير هاري وماركل خلال عرسهما

كشفت الشرطة البريطانية عن مخاوف أمنية كبيرة بعد إعلان الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل القيام برحلة على ظهر سيارة في يوم زفافهما.

وعبر قادة الأمن عن قلقهم بشأن حماية الزوجين خلال موكبهما في شوارع وندسور، مما قد يعرضهما لخطر هجوم قناص، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال مصدر كبير في الشرطة إن الطريق الذي سيسير فيه الزوجان، يشكل مشاكل أمنية كبيرة ويمكن أن يتحول إلى وسط مدينة سراييفو، حيث استهدف القناصة المدنيين خلال حروب البلقان في البوسنة خلال حقبة التسعينيات.

ومن المقرر أن يمر هاري وماركل بمئات من الشقق والمنازل والشرفات والمتاجر على طول شارع وندسور هاي وشوارع ضيقة أخرى في مدينة السوق.

وقال رئيس سابق للحماية الملكية في سكوتلاند يارد داي ديفيز: “من وجهة نظر ما فإن استخدام وندسور هاي ستريت أمر مثير للقلق، سيكون من الصعب جدًا إخلاء المنطقة إذا وقع هجوم”.

ويشهد زفاف ماركل وهاري واحدة من أكبر عمليات نشر الشرطة في التاريخ البريطاني حيث قام 3000 ضابط في تجهيزاتهم لحفل الزفاف في 19 مايو.

ومع اقتراب الحدث السعيد، يُعتقد أنه تم اتخاذ خطوات لتحويل ثكنات كريدنهيل في هيريفورد إلى نسخة وهمية من وندسور هاي ستريت، وقد تجمع أكثر من 40 جنديًا من قوات الأمن الخاصة إلى جانب ضباط شرطة من قيادة مكافحة الإرهاب وفرقة الحماية الملكية للقيام بمهمة جارية لضمان تحقيق كل النتائج المحتملة.