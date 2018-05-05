في دراما رمضان 2018.. 9 نجمات عربيات يهددن عرش الفنانات المصريات (صور)

أيام قليلة ويبدأ السباق الدرامي لشهر رمضان لعام 2018، ومن يتأمّل الأعمال المقرر عرضها، سوف يكتشف أن نجمات العرب يزاحمن الفنانات المصريات بقوة، الأمر الذي جعل بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية يثور ضد نقيب الممثلين أشرف زكي ويتهمه بالسماح بالتواجد العربي وتفشّي البطالة داخل الوسط الفني.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أسماء 9 فنانات عربيات موجودات بقوة على الساحة في موسم رمضان المقبل.

صبا مبارك

تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك في بطولة مسلسل “طايع” أمام عمرو يوسف، وتجسّد في العمل دور فتاة صعيدية لأول مرة، خلال مشوارها الفني.

المسلسل يدور حول الثأر في الصعيد، ويشترك في بطولته عمرو عبد الجليل وسهير المرشدي.

عائشة بن أحمد ودرة

في مسلسل “نسر الصعيد” بطولة محمد رمضان، تشارك التونسية درة في بطولة العمل، ومواطنتها الفنانة عائشة بن أحمد، والتي لمعت في مصر من خلال فيلم “الخلية” بطولة أحمد عز.

هيفاء وهبي

تراهن اللبنانية هيفاء وهبي، على مسلسل جديد بعنوان “لعنة كارما”، والمسلسل من تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة، وتجسد هيفاء وهبي في العمل شخصية سيدة أعمال ثرية تتاجر في الآثار.

نور اللبنانية

تشارك الفنانة اللبنانية نور في بطولة مسلسل “رحيم” أمام عمرو سعد، وقد عبّرت عن غضبها بسبب طبع أفيشات العمل بصورة منفردة للفنان ياسر جلال، وقد تراجعت الشركة وقامت بطبع أفيشات جديدة تجمع بين نور وياسر جلال.

إيناس علي

تشارك الفنانة التونسية إيناس علي في بطولة مسلسل “لعنة كارما”، ويعد هذا التعاون الثاني بين إيناس وهيفاء، حيث سبق وأن جمع بينهما مسلسل بعنوان “مريم” عام 2015.

ستيفاني صليبا

تقف الفنانة اللبنانية “ستيفاني صليبا” أمام النجم هاني سلامة في مسلسل “فوق السحاب”، والذي تقرّر عرضه في رمضان القادم.

ركين سعد

وقع اختيار المخرجة هالة خليل على الفنانة الأردنية ركين سعد، لأداء دور بنت الفنان يحيى الفخراني في مسلسله الجديد “بالحجم العائلي” والعمل بطولة ميرفت أمين وتأليف محمد رجاء.

وتشارك الفنانة الأردنية في بطولة مسلسل “عزمي وأشجان” بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم.