فريد غنام: أختلف عن سعد لمجرد وأتمنى تقديم “دويتو” مع هذا النجم (فيديو)

اعتبر الفنان المغربي فريد غنام أن كل فنان له نمطه الخاص به، ولونه الذي يحب أن يقدمه للجمهور، موضحًا أنه لا يُشبه سعد لمجرد ولا أي فنان آخر، حيث اشتهر بتقديم أغاني الراب المغربي الجزائري منذ أن ظهر في برنامج “the voice”، وهي نفس مدرسة الشاب خالد، والشاب مامي.

وأضاف غنام، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أنه طرح مؤخرًا أغنية “سي حكيتها” والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، دفعه لتقديم أغنية جديدة بعنوان “بلقانة” سيتم إصدارها خلال الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن فكرة تقديم ألبوم كامل غير منتشرة في المغرب، ولكن الأغاني تكون مفردة، ثم يتم تجميعها في ألبوم واحد.

وعن إمكانية التعاون مع فنانين آخرين، كشف “فريد غنام” أن هناك أكثر من مطرب عرضوا عليه أغانيَ تجمعه معهم، ومنهم: تامر حسني، ومي كساب، لافتًا إلى أنه من عشاق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والذي يتمنى العمل معه قريبًا.

وأعرب “فريد غنام” عن سعادته لتمثيل بلاده المغرب، واشتراكه مع مينا عطا، ومحمد هاشم، ومحمد شاهين، وفاطيما، بتقديم أغنية لتشجيع المنتخبات العربية الأربعة المشاركة بكأس العالم في روسيا.