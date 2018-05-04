مايا دياب تسير بثياب النوم في شوارع لندن بعد تعرضها للسرقة (فيديو)

تعرّضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لموقف محرج أثناء تواجدها في لندن، حيثُ ظهرت في مقطع فيديو وهي تسير بـ”روب النوم” في أحد شوارع العاصمة البريطانية بعد أن تعرّضت للسرقة.

ونشرت الفنانة فيديو لها، وهي تسير في الشارع حافية القدمين، مرتدية “روب أبيض” “برنص”، حيث ظهرت وكأنها خارجة من الساونا، لتذهب إلى سيارتها حافية.

وعلّقت الفنانة اللبنانية على الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”إنستغرام”، قائلة: “قد ما نقّوا عل الشوز سرقولي ياه”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، منتقدين سير مايا بالروب في الشارع، ودون حذاء، حيثُ كتب أحد المعلقين: “لابسة برنص حمام وحفيانة”، وقال آخرون: و”بس مرريح أحلا من الكعب رااحة”، و”أخد الشر عنك”، و”المرة الجاية خذي شوز احتياطي”.

وتباينت تعليقات النشطاء بين الانتقاد والسخرية، إلى جانب تعليقات تفيد أن هذا الموقف يحدث في الكثير من البلدان، ولأشخاص كثيرين.

ويذكر أن الفنانة مايا دياب، دائمًا ما تثير الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها المثيرة بين الحين والآخر، سواء فيما يتعلق بحياتها الشخصية، أو حضورها للمناسبات الفنية.