عادل إمام يكشف سبب خلافه “الوحيد” مع ابنه رامي في “عوالم خفية”

حالة من التفاهم والانسجام تفرض نفسها بقوة بين الزعيم عادل إمام ونجله رامي إمام، ولذا قدما معًا عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية الناجحة ومنها “العراف وفرقة ناجي عطا الله”، وينتظر عرض عمل جديد في رمضان المقبل يحمل اسم “عوالم خفية”.

وسأل موقع “إرم نيوز” الزعيم عن رأيه في العمل مع نجله المخرج رامي إمام، فأجاب: “بصراحة شديدة أعتبر شهادتي في ابني رامي مجروحة، ولكنني فخور بأدائه كمخرج وبقدرته على إدارة الممثل واستفزازه حتى يخرج أفضل ما لديه من أداء، فهو داخل الأستوديو الأستاذ الذي يوجه وأنا ممثل يتلقى التوجيهات ويتبع التعليمات”.

وعن وجود أي خلاف بينهما، قال: “كما قلت، رامي إمام مخرج، وهو الذي يدير العمل، ولكن دائمًا ما يحدث تشاور حتى يظهر العمل الفني بشكل رائع وجاذب للجمهور، وأثناء تصوير مسلسل (عوالم خفية) وقع اختياره على عدد من الوجوه الجديدة وبصراحة شديدة لم أتحمس لهم، وكنت أتمنى ترشيح فنانين يمتلكون خبرة ولديهم تجارب، خاصة أن الأدوار صعبة وتحتاج تركيزًا”.

وأضاف الزعيم: “طرحت وجهة نظري على رامي إمام، لكنه تمسك بضرورة الاستعانة بالوجوه الجديدة، وراح يدربهم، وفي البداية غضبت منه، ولكن عندما شاهدت أداء هذه الوجوه شعرت بارتياح شديد، وأدركت أن رهان رامي إمام في محله”.

وتابع عادل إمام: “في مسلسل (عوالم خفية) نلتقي مع أكثر من 10 وجوه جديدة، وسوف يرحب بهم الجمهور، والعمل اجتماعي مثير ويحارب الفساد، وأعتبره من أهم الأعمال الدرامية التي سيراها المشاهد في رمضان؛ لأنه يشرح كيف يؤثر الفساد في المجتمع”.

يذكر أن مسلسل “عوالم خفية” يدور في بلاط صاحبة الجلالة، وهو تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وبطولة بشرى وفتحي عبدالوهاب.