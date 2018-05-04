نجم ستار أكاديمي مينا عطا يكشف موعد “عنقود العنب” (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري مينا عطا نجم برنامج “ستار أكاديمي” عن آخر أعماله الفنية، موضحًا أنه سيطرح كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عنقود العنب” خلال فترة عيد الفطر أو بعد العيد بقليل، وهي من كلمات الشاعر أحمد راشد، وتلحين محمد رحيم وتوزيع كريم عبدالوهاب.

وقال في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز” إنه انتهى من تصوير أغنيته “عنقود العنب” ومن المقرر أن تعرض حصريًا على قناة “مزيكا”، متمنيًا أن يقدم أغنية “ديو” مع المطربة جنات؛ لأنها فنانة موهوبة وتمتلك صوتًا مميزًا.

وعن آخر أعماله الفنية ودخوله مجال التمثيل، قال مينا عطا إنه يقوم باختيار بعض الأغاني حاليًا لطرحها “سينغل” كل فترة أو تجميعها في ألبوم واحد، لافتًا إلى أنه لا يريد أن يدخل مجال التمثيل إلا من خلال عمل جيد يضيف له.