الزفاف الملكي المنتظر.. تعرف على التقاليد الأمريكية التي ستتبعها ميغان ماركل

منذ إعلان خطبة الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، والتساؤلات آخذة في التزايد بشأن الزفاف الملكي المنتظر.

وعلى الرغم من وجود عدد من تقاليد الزفاف الملكي البريطاني والتي سيتضمنها الزفاف المنتظر بالطبع، إلا أنه من المرجح إضافة الممثلة بعض اللمسات الأمريكية أيضًا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيتزوج الأمير هاري وميغان ماركل في 19 مايو 2018 في قلعة “وندسور”، وستتبع ميغان بعض التقاليد الأمريكية في زفافها والتي تتضمن:

باقة زهور كبيرة

تقليديًا، تختار العروس الأمريكية باقة زهور كبيرة وملفتة للأنظار، ومن المتوقع أن تختار ميغان باقة كبيرة لزفافها تشمل زهور الـ “فاوانيا” المفضلة لديها، بالإضافة إلى فروع من نبات الـ “زان” والـ “شرد” والـ “تامول”، ونبات “قفاز الثعل” والورود البيضاء.

عهود زواج شخصية

وسيعقد رئيس أساقفة “كانتربري” قران العروسين، ما يعني أن حفل زفافهما سيكون تقليديًا للغاية، ولكن مع ذلك، سيكتب العروسان عهودهما بأنفسهما.

وصيفات العروس

تقليديًا، ستكون وصيفات العروس في حفلات الزفاف الملكي من الأطفال، بينما يكون الإشبين والإشبينة فقط من الكبار.

وفي حين أنه من المحتمل أن تكون الأميرة شارلوت وبعض صغار العائلة المالكة من بين وصيفات العروس، إلا أنه من المتوقع دعوة ميغان صديقاتها ليكن وصيفاتها، وذلك يعتبر تقليدًا تتبعه العروس الأمريكية.

سيرافقها والداها لممشى العروس

في حفلات الزفاف الأمريكية التقليدية، يرافق الأب ابنته في ممشى العروس، وعلى الرغم من انفصال والديها وعيش والدها في المكسيك، إلا أن ميغان مقربة من كليهما وسيرافقانها في الممشى في يومها المميز.

أطباق أمريكية

ووفقًا للتقارير، سيتضمن زفاف ميغان وهاري احتفالين، وسيشمل الاحتفال الذي سُيقام بعد مراسم الزفاف في وقت متأخر من الليل على بعض الأطباق الأمريكية، ولكن لم يُكشف عن أي تفاصيل بشأن تلك الأطباق.