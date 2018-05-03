مخرج “هارون الرشيد”: تكاليف الإنتاج وضعت الدراما التاريخية في مأزق

وسط تنوع كبير في الأعمال الدرامية التي تنافس في مارثوان دراما رمضان 2018، لن نجد إلا عملًا تاريخيًا واحدًا من إنتاج سوري، ويحمل اسم “هارون الرشيد“، يرصد مرحلتين في حياة الخليفة العباسي، وهي قبل بلوغه السلطة، والمرحلة الثانية بعد الجلوس على العرش.

وحول كواليس وتفاصيل العمل، تحدث مخرج المسلسل عبدالباري أبو الخير قائلًا: “أنا متفائل جدًا بمستوى العمل، وقد انتهينا من تصوير 60% من أحداثه وتم التصوير في قصر السراب بإمارة أبوظبي، وفي جزيرة السمالية بسبب اقتراب ملامح المكان من أسواق البيئة العباسية التي ذاع فيها صيت الخليفة العباسي هارون الرشيد”.

وعن الشخصيات والأبطال المشاركين في العمل قال لـ”إرم نيوز”: “المسلسل يضم نخبة كبيرة من نجوم التمثيل في عالمنا العربي، مثل ياسر المصري من الأردن وعابد فهد ونادرة عمران وماهر مزوق من سوريا وإسماعيل مداح”.

وتابع مخرج مسلسل “هارون الرشيد”: “يجسد الفنان عابد فهد في المسلسل شخصية (الهادي) أمير المؤمنين شقيق الخليفة هارون الرشيد، بيما يجسد قصي خولي دور (هارون الرشيد)، والعمل من تأليف عثمان جحا”.

وبشأن توقعاته للمسلسل، أضاف: “أتوقع أن يلفت العمل الأنظار بقوة، خاصة أنه العمل التاريخي الوحيد، وتم تنفيذه بشكل متميز جدًا، كما أن النجوم المشاركين فيه لديهم قاعدة جماهيرية عريضة ويمتلكون رصيدًا من الموهبة”.

وحول رأيه في الدراما التاريخية: “دون شك الدراما التاريخية في مأزق لأن شركات الإنتاج لا تتحمس لها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأرى أن إنتاج عمل تاريخي واحد في العام يعد أمرًا خطيرًا جدًا يكشف أن القادم أسوأ بالنسبة لمستقبل هذا النوع من الأعمال”.