حبيب ميغان ماركل أيام المراهقة يكشف تفاصيل علاقتهما

كشف جوشوا سيلفرشتاين، الحبيب السابق للممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، تفاصيل علاقتهما الغرامية التي استمرت شهرين في مرحلة مراهقتهما، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال “جوشوا”، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا: إنّ “ميغان هي من اتخذت الخطوة الأولى في علاقتهما التي بدأت في مخيم صيفي عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا، مؤكدًا أنّها قبّلته”.

وعبّر الممثل الكوميدي والكاتب والمعلم “جوشوا”، في مقطع فيديو قصير، عن سعادته لزواج “ميغان” من الأمير البريطاني هاري.

وعندما سُئل عن رد فعله حال التقى بالأمير هاري، أجاب قائلًا إنّه إذا بادره بتحية اليد “هاي فايف” سوف يفعل ذلك.

وكانت “ميغان”، التي من المقرر أن تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور يوم 19 أيار/مايو المقبل، كشفت من قبل في برنامج تلفزيوني في العام 2013 عن علاقتها العابرة بـ”جوشوا”.

وأكدت “ميغان” آنذاك: “قبلتي الأولى كانت لـ(جوشوا سيلفرشتاين) كنت أبلغ من العمر 13 عامًا، وكنا في ما يشبه المخيم الصيفي حيث قبّلته”.

واستطرد جوشوا: “كنا أطفالًا، وتواعدنا طول فترة المخيم الذي استمر شهرين. كنا نستمتع بذلك كثيرًا، واشتركنا في المسرح لأننا نحب التمثيل، قضينا عطلة الصيف كلها معًا”.

ولفت إلى تحدثهما في الهاتف المحمول كثيرًا في تلك الفترة، فضلًا عن تبادلهما القُبل، مضيفًا: “لم أتذكر القبلة الأولى، ولكني أعلم أنّي أول من قبّلته، كانت ميغان فتاة جميلة وطيبة”.