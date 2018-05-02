الأمير هاري وميغان يختاران عربة الزفاف الملكية

قال الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، اليوم الأربعاء، إنهما يتوقان إلى موكبهما المقرر أن يعبر قلعة “وندسور” بعد زفافهما هذا الشهر، وذلك بعد اختيارهما لعربة ملكية بدون سقف لهذا الموكب.

ويستقل الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته الأمريكية عربة بأربع عجلات، خلال جولتهما في أنحاء المدينة بعد مراسم الزفاف في قلعة “وندسور” (مقر الملكة إليزابيث غربي لندن) يوم 19 مايو/أيار.

وقال قصر “كينزنغتون” في بيان “الأمير هاري والآنسة ماركل يتوقان بشدة لهذه الرحلة القصيرة التي يأملان أن تتيح لهما التعبير عن امتنانهما لكل من تجمعوا في وندسور؛ للاستمتاع بأجواء هذا اليوم الخاص”.

وسيأخذ الموكب العروسين من القلعة في جولة عبر وندسور، قبل أن يعيدهما إلى لونج واك وهو طريق شهير محاط بالأشجار يقود إلى بوابات القلعة.

وهناك أكثر من 100 عربة في مجموعة العربات الملكية التي تجرها الخيول، بينها 5 عربات من طراز “لاندو” المكشوف، واستخدم هاري إحدى هذه العربات خلال زفاف شقيقه الأكبر وليام على كيت ميدلتون العام 2011.

وقال قصر “كينزنغتون” إن “خيول وندسور الرمادية ستجر العربة، وسيرافقها أفراد من فرقة الخيالة الملكية”.