بالفيديو.. الفنانة الكويتية سارة القبندي تبكي وتنفعل بعد اتهامها بخيانة فرح الهادي مع زوجها عقيل الرئيسي

ردت الفنانة الكويتية سارة القبندي بقوة على حساب “شنينة” (التي تعنى بنشر أخبار عن المشاهير) بعد أن اتهمتها الأخيرة بوجود علاقة عاطفية بينها وبين زوج مواطنتها الفنانة فرح الهادي، الفنان عقيل الرئيسي.

واستنكرت سارة، اتهامات “شنينة”، معلقة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”: “(..) الحسد موجود بالقران عادي، بس طعن بالشرف؟ بنية تطعن بشرف بنية، هذا ما ينسكت عنه؟ انا عندي امي تشوف السنابات، انا مابي امي تتضايق؟ هاي ناس ما تسوى، دايما انا ماحب اطلع الجانب خايس فيني (..) أنا بنت للحين، انتوا قعدتوا تطقون بشرفي ليش؟ انا ماسويت شي غلط بحياتي؟ اللي صار كان عاليوتيوب، تقدرون تعرفون تفاصيل السفرة موجودة عاليوتيوب، لما تقعدون تتكلمون وكلام كبير، قبل هذا كلها شخص متجوز، وجوزتا صديقتي، وهو صديقي واخوي، وقاعدين تتكتبون كلام؟ بنية تتكلم بهذا الاسلوب؟؟ انت شلون بنية تطعنين بشرف بنية؟.. انا لما كون مسوية شي غلط اتحمل غلطي، اقول ياربي انفضحت انا غلطانة وانفضحت، اما انا يومين بفراشي وانام مظلومة؟؟ انا بنت وراي مستقبل، انا قاعده اطلع لايف ما اسوي شي غلط، ولا اسوي السوالف البنات اللي يسوون (..)”.

وانفعلت سارة أثناء كلامها، متابعة: “اقسم بالله العظيم عساني افقد كل غالي بدنيتي اذا اللي انته متوهمينو صح، لان والله العظيم فيه ناس تحب تشوه سمعة اي انسان يشوفونه محبوب، ليش؟ انا مسوتلكم شي؟ داشه غرفتي اسوي لايفي، رمضان يطلعلي مسلسل بالعيد اسوي مسرحية، انا ماقاعده اسوي شي غلط، هذا الإنسان اخو وصديق ما زاغت عيني عليه الا لما ؟؟ عيب؟ هذا انسانه اطلع واسولف معاها اروح اطعنها بظهرها؟ تتكتبون كلام غلط، عيب؟”.

وعادت الفنانة الكويتية لتؤكد عدم صحة الاتهام، وأوضحت: “بشهر رمضان بيوم يومه رح ادعي على كل شخص ظلمني، انا انسانة مظلومة، ولا وحده هني عندي باللايف ان احد يرضى يحكي بشرفها، وثنين غلط يعني ظالمها، يعني يتكلم بشرفها ظلم، ولا وحده فيكن ترضى (..) بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص ظلمني وتكلم بشرفي”.

ووعدت “القبندي” أنها لن تتكلم بهذا الاتهام الذي وجه إليها مرة أخرى، وأنها المرة الأخيرة التي تتحدث بشأنه.

وكانت “شنينة” نشرت في حسابها “انستغرام”، تصريحات اتهمت فيها الفنانة سارة القبندي أنها على علاقة بالفنان عقيل الرئيسي من قبل زواجه بفرح الهادي، مضيفة أن عقيل لا يحب زوجته فرح وأنه تزوجها لمصلحة، لافتة إلى أن سارة هي “الحب القديم” لعقيل.

وسبق أن نشرت سارة القبندي عبر حسابها في “انستغرام” صورة لها من إحدى سفراتها، حيث اتهمها متابعون أنها التقطتها بذات الطريقة وذات المكان الذي تصور فيه سابقا الفنان عقيل الرئيسي.

يذكر أن سارة القبندي فنانة كويتية صاعدة، متخرجة من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وهي من مواليد الـ20 من أبريل 1993.