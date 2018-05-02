زوج كيم كارداشيان مدمن أفيون ومعجب بترامب

أشاد زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب الشهير كانييه وست بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيقه “المستحيل” بوصوله إلى منصبه، وعزا الانهيار العصبي الذي أصيب به في عام 2016 إلى إدمان الأفيون.

وتحدث وست في مقطع فيديو منفصل تم نشره أمس الثلاثاء عن الدعم الذي أبداه لترامب الأسبوع الماضي، والذي أثار جدلاً بين كثير من معجبيه.

وقال مخاطبًا زميله مغني الراب (تي.آي) بعد سؤاله عما يعجبه في ترامب “القدرة على تحقيق ما لم يقل أحد إنك قادر عليه، تحقيق المستحيل”.

كما كشف مغني أغنية (جيساس ووكس) للمرة الأولى عن تفاصيل دخوله مستشفى للأمراض النفسية في لوس أنجلوس في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد عدد من الحفلات القصيرة والتصريحات السياسية المندفعة.

وقال في المقابلة “قبل يومين من دخولي المستشفى كنت أتعاطى الأفيون. كنت مدمنا له”.

وأضاف أنه كان يتناول مسكنات الألم بعد عملية جراحية لشفط الدهون لم يعلن عنها سابقا وأنه خضع للعملية “لأنني لم أرد أن تصفوني بالبدين”

وفي أحدث ما تضمنته سلسلة مقابلات وتغريدات ومقاطع فيديو مليئة بالمفاجآت، كشف وست (40 عامًا) أيضًا عن خضوعه لعملية لإزالة الدهون قبل بضع سنوات لأنه لم يرد أن يصفه أحد بالبدين.

وجاءت أكثر تصريحات المغني الحائز على جائزة غرامي إثارة للجدل في مقطع فيديو لمقابلة مع موقع (تي.إم.زي) لأخبار المشاهير أجراها وست في مقر الموقع في جنوب كاليفورنيا.

وكان وست قد عاود الظهور على تويتر قبل أسبوعين بعد عام من الصمت، ليرسل ما يصل إلى 20 تغريدة في الساعة عن موضوعات متنوعة تشمل السياسة والفلسفة والموضة.

وقال وست في المقابلة “عندما تسمع عن استمرار عبودية 400 عام. 400 عام؟ يبدو الأمر اختيارا”.

وردًا على احتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحاته، قال وست على تويتر “أعلم بالطبع أن العبيد لم يتم تقييدهم وحملهم على القوارب بمحض إرادتهم. ما عنيته هو بقاؤنا على هذا الوضع رغم أن ميزة العدد الكبير كانت في صالحنا ما يعني أننا كنا مستعبدين عقليا”.