عمرو أديب يعلن استقالته على الهواء من قناة أون (فيديو)

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب المذيع بقناة أون استقالته من منصبه ورحيله عن عمله كمذيع بالقناة يوم 15 مايو الجاري بشكل رسمي.

وقال عمرو أديب عبر برنامجه اليوم “كل يوم” بقناة أون مساء الاثنين إنه سيرحل عن عمله الحالي يوم 15 مايو الجاري مكتفياً بالفترة التي قضاها مع أون.

وأضاف أديب: ” منذ عامين ، تلقيت عرضاً للعمل في قناة أون ووافقت رغم الظروف الانتقالية التي أكدتها لي إدارة القناة وقررنا كفريق عمل أن نتعاون من أجل مصلحة القناة وتقديم برنامج مميز”.

وتابع: ” كان الأمر صعباً بالنسبة لي بعد أن عملت 20 عاماً في برامج التوك شو وأن أبدأ من جديد في القناة ، وكانت هناك رهانات حول عدم نجاحي خاصة أنني عملت في قناة مشفرة لسنوات”.

وأضاف: ” حققت قدراً جيداً من النجاح في العام الأول ، وطلبت الرحيل بنهاية العام الماضي من إدارة القناة لأنني شعرت بأنني قدمت مجهوداً كبيراً ثم تم تأجيل الأمر مع وجود تغييرات إدارية في القناة والجوانب الإعلانية”.

وأكد أنه تمسك مؤخراً برحيله عن القناة خاصة أنه قدم ما عليه ويشعر بأن مصر الآن في أمان واستقرار تام بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية موضحاً أن إدارة القناة وافقت على رحيله قبل بداية شهر رمضان الكريم يوم 15 مايو الجاري.

وأوضح أنه سعيد برحيله وهو ليس حزيناً أو غاضباً من إدارة القناة ولا توجد أي مشاكل مع الإدارة من أي نوع مؤكداً أنه حاول تقديم رسالة إعلامية مختلفة مع القناة في الفترة التي قضاها.