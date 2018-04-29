“نجوم الموسم” يتحولون إلى “ضيوف شرف” في دراما رمضان 2018 (صور)

“فنانون بدرجة ضيف شرف”، هكذا كان حال عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة زملائهم داخل الوسط، خلال أعمالهم الدرامية المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني المقبل.

ولم يمنع غياب البعض عن الساحة الدرامية خلال الموسم الجاري، أو انشغال آخرين عن تقديم الدعم والمساندة لزملائهم، لذا حرصنا في “إرم نيوز” على تسليط الضوء على أبرز النجوم المشاركين كضيف شرف.

سمير غانم

جمع مسلسل “عوالم خفية” بين الزعيم عادل إمام والفنان القدير سمير غانم، بعد غياب دام 33 عامًا منذ آخر لقاء بينهما في فيلم “رمضان فوق البركان”.

سمير غانم الذي ظهر في المسلسل كضيف شرف لمدة لا تتجاوز الثلاث دقائق، أعرب عن سعادته بمشاركة صديقه القديم، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة في الموافقة على الدور، بحسب تصريحاته الصحفية.

وكان لظهور الزعيم وغانم معًا، وقع كبير على نفوس جمهورهما خارج الوسط وداخله، حتى أن رواد مواقع السوشيال ميديا شهدوا عاصفة من السعادة والبهجة لتعاون عملاقي الفن المصري من جديد، بحسب وصف بعضهم.

وفي الوقت الذي يتعاون فيه غانم كضيف شرف، يستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني بالمسلسل الكوميدي “عزمي وأشجان”، بطولة ابنته إيمي وزوجها حسن الرداد.

وبالإذاعة المصرية يسجل غانم حلقات عمله الشهير “فوازير فطوطة”، التي تتناول مشاهير كرة القدم، بمناسبة مشاركة المنتخب في مونديال كأس العالم، من تأليف أحمد درويش وإخراج وائل فهمي.

أحمد السقا

غياب الفنان المصري أحمد السقا عن الماراثون الرمضاني، لم يمنعه من الموافقة على مشاركة زميله ياسر جلال في مسلسله الجديد “رحيم”.

وفي مشهد تمثيلي واحد طغى عليه لون “الأكشن”، يظهر السقا داخل إحدى الحارات الشعبية؛ لينقذ ياسر جلال ومحمد رياض من تعدي البلطجية عليهما، ويسعى إلى تهريبهما من أيديهم.

ولم يكن “رحيم” العمل الوحيد الذي يشارك فيه السقا كضيف شرف، بل سيظهر مع الزعيم عادل إمام في إحدى حلقات مسلسله الجديد “عوالم خفية”.

ويستعد السقا حاليًا لخوض سباق عيد الفطر المبارك المقبل، بفيلمه الجديد “3 شهور”، ويشاركه البطولة الفنانة المصرية منى زكي وخالد الصاوي وروجينا، وانتصار وتأليف وإخراج محمد سامي.

كريم عبدالعزيز ومنى وحلمي

يبدو أن المفاجآت التي يحملها مسلسل “عوالم خفية”، لم تنتهِ؛ فبعد غانم والسقا كُشف الستار عن انضمام الفنان المصري كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وزوجته منى زكي، فضلًا عن مشاركة الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “CBC” الفضائية.

وظهر كريم عبد العزيز مع إمام لأول مرة في السينما، في مرحلة الطفولة، خلال تجسيده لدور ابنه في فيلم “المشبوه”، مع السندريلا سعاد حسني.

“عوالم خفية” بطولة عادل إمام وأسامة عباس وصلاح عبد الله وفتحي عبد الوهاب وبشرى ومي سليم وهبة مجدي وأحمد عبد الله محمود، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام.

أحمد فهمي

الفنان المصري أحمد فهمي الذي يغيب عن الساحة الرمضانية المقبلة حرص على مشاركة زملائه في الوسط الفني، من خلال عملين دراميين.

ويشارك فهمي في مسلسل “الوصية” بطولة أكرم حسني وأحمد أمين بجانب العمل الدرامي الجديد “ربع رومي” مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر.

وحقق الثنائي فهمي وحسني نجاحًا جماهيريًا واسعًا، في الموسم الرمضاني الماضي، عبر مسلسلهما الكوميدي “ريح المدام”، بجانب تجربتهما السينمائية الأولى “كلب بلدي”.

وينشغل فهمي حاليًا بتصوير فيلمه الجديد “الكويسين”، المقرر مشاركته في عيد الأضحى المبارك، بطولة حسين فهمي وشيرين رضا وأسماء أبو زيد وبيومي فؤاد، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.