بسبب الراقصة صافيناز.. مصري يهدد بنسف كوبري أثري بالمتفجرات

تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا من أحد الأشخاص، قال فيه “أنا أحمد السبكي إرهابي وأرتدي حزامًا ناسفًا وسأفجر كوبري القناطر الخيرية الأثري بالمتفجرات، بعد أن تأكدت من خيانة الراقصة صافيناز”، دون مزيد من التفاصيل.

وكثفت أجهزة الأمن في منطقة القليوبية – إحدى محافظات مصر تقع شرق النيل- من جهودها، اليوم السبت، وهرعت الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بوحدات الكشف عن المفرقعات وتمشيط المنطقة بالكامل، لكشف غموض البلاغ.

وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4151 بسلبية البلاغ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقامت الأجهزة الأمنية بغلق منطقة كوبري وميدان القناطر لتمشيطها بالكامل بحثًا عن أي مفرقعات أو أي أجسام غريبة، وجارٍ تكثيف الجهود للكشف عن مرتكب الواقعة، وفق تعبير مصدر أمني.