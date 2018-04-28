ما علاقة محمد رمضان بخلاف درة وعائشة بن أحمد في مسلسل “نسر الصعيد”؟

قالت مصادر مقربة من فريق عمل مسلسل “نسر الصعيد” إن الفنان محمد رمضان لم يتدخل في تغيير سيناريو المسلسل لخلاف شخصي مع الفنانة درة، أو لزيادة دور مواطنتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وأكدت المصادر، لـ “إرم نيوز”، أن محمد رمضان قام بالتعديل على أجزاء من سيناريو المسلسل مثلما يفعل في الكثير من أعماله التي يريد أن يجسدها بشكل معين، ولا يوجد خلاف شخصي بينه وبين أي من أبطال مسلسله المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وأوضحت المصادر أن سبب انتشار تلك الشائعات هو بعض المشاحنات بين درة وعائشة بن أحمد، التي تشعر بأن الأولى لا تلتفت لها وتحفزها على أعمالها الفنية منذ بداية عملها في مصر مؤخرًا، وتتعمد تجاهلها وعدم التحدث عنها.

ونوّهت إلى أن تغيير سيناريو المسلسل من قبل محمد رمضان، قلص من حجم دور درة بالفعل، ولكنه لن يقل عن دور عائشة في الأحداث مثلما تردد، وأن هذا لم يكن سببًا في المشاحنات بينهما، والتي ظهرت قبل بدء التصوير.