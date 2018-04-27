الفنانة المصرية بشرى تكشف حقيقة صورتها مع ممثل أفلام بورنو (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية “بشرى”، حقيقة صورتها مع ممثل الأفلام البورنو “شريف طلياني”، على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير.

وقالت بشرى خلال لقائها ببرنامج “أنا وأنا”، المذاع على قناة “أون إي”، إنها لم تكن تعلم أن شريف طلياني الذي التقطت معه صورة فوتوغرافية ممثل أفلام بورنو، مردفة: “مكانش ماسك لافتة عليها ممثل بورنو.. أنا أصلا مبتفرجش على أفلام بورنو ومكنتش أعرف هو مين”.

وأضافت الفنانة: “هو بالنسبة لي كأي مواطن من الشعب المصري، وصادفته كمعجب أراد أن يتصور معي، وليس على أي أساس أخر، وكل ما قاله هو أنه يعيش في إنجلترا”.

وتابعت: “حتى لو أخبرني بأنه ممثل بورنو وأراد أن يتصور معي كنت سأوافق فنحن ملك الناس كلها فهو ممثل في النهاية حتى لو اختلفت على اختياره”.

ونشر ممثل الأفلام الإباحية المصري شريف طلياني صورة جمعته بالفنانة بشرى. خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 38، وأثارت ضجة واسعة بين المصريين ومحبين الفنانة وقتها.

وعبر طلياني عن حبه الشديد لبشرى ورغبته الزواج منها، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.. بصراحة أتمنى اتجوزها”.