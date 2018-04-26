المخرج اللبناني بلال حطب يطلق “الحلم الأقصى” (صور)

أطلق المخرج اللبناني الشاب بلال حطب فيلمًا قصيرًا من توقيعه يحمل اسم “الحلم الأقصى”؛ بهدف دعم مدينة القدس المحتلة وأهلها.

جاء ذلك خلال حفل رسمي حضره، رئيس الوزراء سعد الدين الحريري و الرئيس تمام سلام وفؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وطيف من الشخصيات المجتمعية والدينية والإعلامية اللبنانية والفلسطينية.

وأظهر حطب إمكانيات عالية في التصوير وتجسيد الواقع المرير في الأراضي المحتلة والصراع الفلسطيني مع الاحتلال.

ولجأ المخرج لعدم إظهار النهاية السعيدة في فيلمه، بل أظهر إصرار الأطفال على العودة إلى أرضهم رغم صعوبة الموقف، لدرجة الاستشهاد في سبيل العودة، وفقًا لرؤية المخرج.