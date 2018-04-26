شاهد تصرف الفنان السعودي عبدالله السدحان مع مسن اقتحم موقع التصوير (فيديو)

شاهد تصرف الفنان السعودي عبدالله السدحان مع مسن اقتحم موقع التصوير (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أثار مسن سعودي حنين الفنان عبدالله السدحان للماضي، عندما اقتحم موقع تصوير أحد أعماله في العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو، نشره السدحان على صفحته الشخصية على “تويتر”، اليوم الخميس، سيره مع المسن وتجاذب أطراف الحديث معه في موقع تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد “بدون فلتر”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

وقال السدحان في تغريدة معلقًا على المقطع: “جيل الطيبين والحبابه وطهارة القلب مر وعرف ان حنا نصور مشهد وبكل لباقه وطيبه يدعي لنا ولوالدينا بدون استنكار او ماشبه الله يطول في عمره ويخلي له الغالب من شيابنا مدرسة في الخلق والأدب وطهارة القلب (النيه)”.

وكان تصوير “بدون فلتر”، المقرر عرضه في شهر رمضان على القناة السعودية، انطلق في مارس/آذار الماضي.

ويشارك السدحان في البطولة كل من الفنانين يوسف الجراح وسعد الخضر وإبراهيم الحساوي وعبدالله السناني، والكويتيين سعد الفراج وحسن البلام، فيما تشارك كل من الفنانات فاطمة الحوسني، ونيرمين محسن، وأميرة محمد.

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