أزمة بين قناة NRT عربية و الإعلامي أحمد البشير بشأن مستحقات برنامجه الكوميدي

نشب سجال حاد بين قناة NRT عربية والإعلامي أحمد البشير مقدم البرنامج الكوميدي “البشير شو” بشأن مستحقاته المالية، فيما ردت الشركة المالكة للقناة على ادعاءات البشير بعرض وثائق تثبت حصوله على كامل مسحقاته المالية.

وفي حلقة الجمعة الماضية عرض البشير مشاهد كوميدية مع فريقه الفني تطالب المالك السابق لقناة NRT عربية شاسوار عبد الواحد بمبالغ مالية قال البشير إنها مستحقات لبرنامجه على شاسوار عبد الواحد الذي دخل عالم السياسة حديثًا عبر حراك “جيل جديد”.

وكانت قناة NRT عربية قررت العام الماضي إيقاف بث برنامج “البشير شو” بعد تقديم شكاوى على القناة بسبب تناول البرنامج لبعض الأسماء المعروفة في العملية السياسية، وتناولهم في حلقاته وآخرهم كان زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

ورغم عرض القناة لوصولات تحويل مبالغ مالية تثبت تلقي البشير كامل مستحقاته المالية، إلا أن البشير وعبر أحد أعضاء فريق برنامج قال إن المستحقات تتعلق بالشرط الجزائي على القناة، لإيقافها عرض البرنامج.

وردت الشركة المالكة للقناة على البشير بأن مطالبته في هذا التوقيت بمبالغ مالية تندرج ضمن الابتزاز الذي يتبعه البشير في برنامجه ضد السياسيين العراقيين، خاصة مع انطلاق الحملات الدعائية.

وفي حلقة الجمعة أطلق أحمد البشير هاشتاك #فلوس- احمد- وين، وسرعان ما تفاعل آلاف المغردين على الشبكات الاجتماعية مع الهاشتاق، للمطالبة بمنح “رئيس جمهورية البشير” كما يحلو لمتابعيه تسميته مستحقاته.

وتشير المعلومات المتدوالة في الأوساط الشعبية العراقية أن البرنامج الكوميدي ممول من رجل الأعمال وراعي تحالف”القرار العراقي” خميس الخنجر، للنيل من شخصيات سياسية وأحزاب مشاركة في حكم البلاد بطريقة كوميدية ساخرة.

ويتناول البرنامج في حلقاته مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب ساخر، عبر فريق الرصد ومن خلال التعليقات على الأحداث الجارية في البلاد.

وتمثل قناة NRT عربية إحدى القنوات الرئيسية في العراق وتحظى بمشاهدات واسعة لاعتمادها الحياد في تناول الأخبار رغم الاستقطاب الطائفي الحاصل في العراق.

ورغم إعلان مالكها شاسوار عبد الواحد بيع الشركة المالكة للقناة إلا أن الأوساط السياسة تتناول أن شاسوار ما زال هو المالك لهذه القناة التي تتخذ من السليمانية مقرًا لها، ويديرها الصحفي مشرق عباس، أحد منظري التيار المدني في البلاد.