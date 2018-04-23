كيت ميدلتون تضع مولودها الثالث

وضعت دوقة كامبردج، كيت ميدلتون الإثنين طفلها الثالث وهو صبي بعد الغموض من قبل القصر الملكي حول جنس المولود وموعد الولادة.

وأعلن قصر كنسينغتون أن ميدلتون وضعت في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد أن أُخذت كيت بالسيارة في السادسة صباحًا إلى جناح ليندو الخاص في مستشفى سانت ماري في بادينغتون، لندن.

وكانت الملكة إليزابيت أول شخص يعلم بولادة الطفل الجديد، فيما كان الأمير وليام إلى جانب زوجته، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يبدو أن الولادة حدثت بدون مضاعفات، ويعد الطفل هو الخامس في طابور العرش والحفيد السادس لدوق ادنبره والشقيق الأصغر للأمير جورج والأميرة شارلوت.

وقال أحد المتحدثين باسم القصر إن الأمير وليام كان حاضرًا، وكانت كل من كيت والطفل “بخير”، وقيل إن كبار أعضاء العائلة المالكة “سعداء بالأخبار”.

وقالت المصادر للصحيفة إن الأمير جورج كان في المدرسة ولم يتم إخراجه مبكرًا على الرغم من وصول أخيه الجديد.

ومن المحتمل أن يتم إحضار الأمير جورج وشارلوت إلى المستشفى لرؤية شقيقهما الجديد في وقت لاحق من اليوم، ولا يتوقع وجود أي زائر ملكي آخر في جناح ليندو .

ومن المتوقع أن يرى بقية أفراد العائلة المولود في قصر كنسينغتون غدًا.