دبي تعلّق على وفاة الفنانة وئام الدحماني

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي في دولة الإمارات ما تم تداوله عبر وسائل إعلام عربية ومواقع تواصل بشأن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني في دبي.

وأكد المكتب أن الوفاة لم تحدث في إمارة دبي، فيما علم “إرم نيوز” أن الوفاة حدثت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبدورها، لم تُصدر أي جهة رسمية في إمارة أبوظبي بعد أي تفاصيل بشأن وفاة الدحماني، فيما كشفت صحيفة “البيان” المحلية أن الفنانة تُوفيت في فندق نوفوتيل البستان بأبوظبي.

يذكر أن الفنانة المغربية وئام الدحماني (34 عامًا) تُوفيت أمس الأحد وسط تقارير أن سبب الوفاة أزمة قلبية، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن من أية جهة رسمية.