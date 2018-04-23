نسرين طافش تكشف سر عزمها الاستقرار في مصر

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها تعتزم الاستقرار في العمل بمصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تقرأ عدة سيناريوهات درامية وسينمائية سوف تختار بينها خلال الفترة المقبلة.

وقالت في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” إن تغيبها عن العمل في مصر لم يكن عن قصد، إذ كان يفترض أن تشارك في أحداث الجزء الثاني لمسلسل “الزيبق” للفنان كريم عبدالعزيز، لكن تم تأجيله، مؤكدة أنها لم تقطع زياراتها لمصر خلال السنوات الماضية لأنها تحب شوارعها القديمة مثل المعز الذي يذكرها بسوريا.

وأعربت طافش عن سعادتها بنجاح مسلسلها الأخير “شوق”، لافتة إلى أن عرضه على قناة osn حقق له الانتشار عربيًا، علاوة على الأصداء الجيدة التي حققها في الشارع السوري.

وعن دورها في مسلسل “شوق” قالت إن شخصيتها كانت صعبة بسبب معاناتها من الزهايمر المبكر، لكنها عكست معاناة الشعب السوري، مشيدة بجهود المخرجة رشا شربتجي في المسلسل.

وحول أعمالها الغنائية، أعربت طافش عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة “إلا معك” على الرغم من عدم تصويرها كفيديو كليب، مثلما حدث مع كليبها السابق “123 حبيبي” الذي غنته باللهجة المغربية والفرنسية معًا، وحقق ملايين المشاهدات.

وأشارت الفنانة السورية إلى أن التمثيل لم يؤثر على الغناء في حياتها الفنية، وأنها تحرص على التوازن بين الجانبين، ولكنها تميل للتمثيل أكثر، ولا تهمل الغناء وتمارسه بدراسة وعدم عشوائية، مؤكدة استفادتها من الأسماء القوية التي عملت معها في الغناء.

وبشأن علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي، اختتمت طافش أنها تهتم بهذه الوسائل التي تمكنها من التفاعل والتواصل مع الجمهور بشكل دائم، مشيرة إلى أنها تحب استخدام تطبيق “إنستغرام”، كما تستخدم “سناب شات” للتفاعل مع جمهورها العربي عامة والخليجي خاصة.