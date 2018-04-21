وعد البحري: أغني لابني في ألبومي الجديد.. وهذا سر ارتباطي بأسمهان

قالت الفنانة السورية، وعد البحري، إنها تعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد “غير أي حد” تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت البحري، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إلى إمكانية تغيير اسم الألبوم، الذي يتضمن 10 أغاني متنوعة.

وأضافت أنها قامت بالغناء لابنها في ألبومها الجديد، إذ سجلت أغنية “وأنت معايا” أمام ابنها “عيسى”، وكانت تنظر إليه في ابتهاج، موضحة أن الأغنية من ألحان مدين وكلمات أحمد الجندي.

وأوضحت أن هذا الألبوم استغرق فترة طويلة من التحضير، بسبب اتخاذها قرار الاعتزال والتراجع عنه، ما جعلها تتوقف فترة حتى عادت لاستئناف العمل فيه مرة أخرى، مؤكدة أن ذلك القرار كان خطوة متسرعة لن تتخذه مجددًا.

وألمحت المغنية السورية إلى أنها اتخذت قرار الاعتزال في بداية مشوارها الفني، بعدما تخرجت من برنامج المواهب “سوبر ستار”، لكن إصرار فريق عمل مسلسل “أسمهان” على اختيارها لغناء أغاني المسلسل جعلها تتراجع عنه، مشيرة إلى أن ذلك سر ارتباطها بالنجمة الراحلة أسمهان حتى تلك اللحظة.