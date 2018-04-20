“أريانا غرانداي” تهدي أغنية لضحايا هجوم مانشستر

أطلقت المغنية الأمريكية “أريانا غرانداي” أغنية جديدة بعنوان No Tears Left To Cry (لم تبقَ دموع للبكاء)، أهدتها لضحايا هجوم مانشستر الذي مرت عليه سنة تقريبًا، وحققت الأغنية أزيد من 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب خلال يومين.

وكان الانتحاري ذو الأصل الليبي، سلمان رمضان العبيدي، تمكن يوم 22 مايو 2017، من تفجير عبوة ناسفة بين الجمهور في ملعب “مانشستر ارينا”، خلال حفل أحيته المغنية أريانا غرانداي في مدينة مانشستر، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وتمكن الانتحاري من قتل 22 شخصًا وإصابة الكثيرين، من بينهم أطفال وضحايا فقدوا بعض الأعضاء من أجسامهم، فيما خرجت المغنية سليمة من الحفل.

وكان أول رد فعل لها بعد الهجوم، تغريدة على تويتر جاء فيها: “محطمة من أعماق قلبي.. أنا آسفة للغاية، ليس لدي ما أقوله”.

وبعد 10 أيام من الفاجعة، أحيت أريانا ومجموعة من زملائها حفلًا في نفس المكان، خُصص ريعه لفائدة الضحايا، حضره 11 مليون متفرج، وأبرز الأسماء التي شاركت فيه مايلي سايروس وجاستن بيبر.