كندة علوش تكشف حقيقة تبرؤها من الجنسية السورية

قالت الفنانة السورية، كندة علوش، اليوم الجمعة، إنها ضجرت من الشائعات والأخبار الملفقة التي انتشرت عنها خلال الفترة الماضية، لاسيما تلك التي روجت إلى تبرؤها من الجنسية السورية، وعدم افتخارها بها، نافيةً كل هذه “الأكاذيب”.

وأوضحت علوش، في منشور بالعامية على حسابها الرسمي في “إنستغرام” حقيقة تلك الشائعات وجاء فيه: “تعودت من بداية الأحداث ببلدي سوريا أحترم كل شخص حتى المختلفين عني بالرأي وبعمري ما أدليت بتصريح أو نشرت كلام في تعصب أو طائفية أو تحريض أو إلغاء لأي طرف من الأطراف بس واضح انو قدرنا نستحمل النماذج المريضة ومفرزاتا المؤذية طالما الأزمة قائمة”.

وقالت: إنّ “التصريح السخيف الي لفق من فترة على لساني والي بيقول اني بتبرأ من جنسيتي السورية وإني مابفتخر فيها وإلى آخره من هالهزي مع اني ما بفوت فرصة لعبر عن مدى فخري بكوني سورية وعن حبي وعشقي لبلدي وأهل بلدي”.