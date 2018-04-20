أحلام تفتح النار على “موريكس دور” بسبب “هلا بالخميس” (صور)

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، هجومًا شديدًا لجائزة موريكس دور Murex d’or اللبنانية في دورتها الـ18، التي أقيمت في “كازينو لبنان” ببيروت، بعد فوز أغنية “هلا بالخميس” للفنان السوري معين برغوث كأفضل أغنية خليجية.

يقولك في #الموريكس_دور فازت أغنيه #هلا_بالخميس لمطرب #سوري بافضل أغنيه خليجيه ???????????????? عن جد يا عيب الشوم عليكم #الاغنيه_الخليجيه هي الاغنيه الاولى عربيه وبلا منافس #كلاماً ولحناً وطرباً وفناً وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين ????????بلغتنا الخليجيه — #AhlamTheVoice احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) April 19, 2018

وقالت أحلام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يقولك في الموريكس دور فازت أغنية هلا بالخميس لمطرب سوري بأفضل أغنية خليجية.. عن جد يا عيب الشوم عليكم.. الأغنيه الخليجية هي الأغنية الأولى عربيًا وبلا منافس كلامًا ولحنًا وطربًا وفنًا وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين.. بلغتنا الخليجية”.

الاغنيه الخليجه يعني فطاحلة الفن في الوطن العربي يا ساده يا #موريكس_دور وهذا استهزاء بالأغنية الخليجه مرفوض تماماً الاغنيه الخليجه مع احترامي للفن في كل الوطن العربي يعني #طلال_مداح #محمد_عبده #ابوبكر_سالم #عبدالكريم_عبدالقادر #عبادي_الجوهر و و و مش #هلا_بالخميس #ياعيب_الشوم — #AhlamTheVoice احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) April 19, 2018

وأضافت: “الأغنية الخليجية يعني فطاحلة الفن في الوطن العربي يا سادة يا موريكس دور وهذا استهزاء بالأغنية الخليجية مرفوض تمامًا، الأغنية الخليجية مع احترامي للفن في كل الوطن العربي يعني طلال مداح محمد عبده أبوبكر سالم عبدالكريم عبدالقادر عبادي الجوهر ومش هلا بالخميس”.

مش مشكلتي مع الفنان او الاغنيه يعني لو فازت الفنانه #اصاله السوريه بافضل أغنيه #خليجه اعتز وافرح وافتخر ولو فازت الفنانه #انغام المصريه بافضل أغنيه خليجه افرح وافتخر واشعر بالامتنان وما أزعل ????????بس اعتراضي على أغنيه #هلا_بالخميس كافضل أغنيه خليجيه #ياعيب_الشوم #موريكس_دور — #AhlamTheVoice احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) April 19, 2018

وتابعت أحلام: “مش مشكلتي مع الفنان أو الأغنية يعني لو فازت الفنانة أصالة السورية بأفضل أغنية خليجية أعتز وأفرح وأفتخر ولو فازت الفنانة أنغام المصرية بأفضل أغنية خليجية أفرح وأفتخر وأشعر بالامتنان وما أزعل.. بس اعتراضي على أغنية هلا بالخميس كأفضل أغنية خليجية.. ياعيب الشوم موريكس دور”.

وتباينت ردود أفعال متابعي أحلام إثر هجومها، بين من يرى أن شعبية الأغنية تستحق وبين من يرى أن شعبيتها لا يعني أفضليتها.