أحلام تفتح النار على “موريكس دور” بسبب “هلا بالخميس” (صور)

أحلام تفتح النار على “موريكس دور” بسبب “هلا بالخميس” (صور)

المصدر: محمد سيد - إرم نيوز

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، هجومًا شديدًا لجائزة موريكس دور Murex d’or اللبنانية في دورتها الـ18، التي أقيمت في “كازينو لبنان” ببيروت، بعد فوز أغنية “هلا بالخميس” للفنان السوري معين برغوث كأفضل أغنية خليجية.

وقالت أحلام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يقولك في الموريكس دور فازت أغنية هلا بالخميس لمطرب سوري بأفضل أغنية خليجية.. عن جد يا عيب الشوم عليكم.. الأغنيه الخليجية هي الأغنية الأولى عربيًا وبلا منافس كلامًا ولحنًا وطربًا وفنًا وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين.. بلغتنا الخليجية”.

وأضافت: “الأغنية الخليجية يعني فطاحلة الفن في الوطن العربي يا سادة يا موريكس دور وهذا استهزاء بالأغنية الخليجية مرفوض تمامًا، الأغنية الخليجية مع احترامي للفن في كل الوطن العربي يعني طلال مداح محمد عبده أبوبكر سالم عبدالكريم عبدالقادر عبادي الجوهر ومش هلا بالخميس”.

وتابعت أحلام: “مش مشكلتي مع الفنان أو الأغنية يعني لو فازت الفنانة أصالة السورية بأفضل أغنية خليجية أعتز وأفرح وأفتخر ولو فازت الفنانة أنغام المصرية بأفضل أغنية خليجية أفرح وأفتخر وأشعر بالامتنان وما أزعل.. بس اعتراضي على أغنية هلا بالخميس كأفضل أغنية خليجية.. ياعيب الشوم موريكس دور”.

وتباينت ردود أفعال متابعي أحلام إثر هجومها، بين من يرى أن شعبية الأغنية تستحق وبين من يرى أن شعبيتها لا يعني أفضليتها.

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