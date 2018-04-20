عرض سيارة جد الأمير ويليام للبيع مقابل 2.2 مليون جنيه إسترليني (صور)

عُرضت سيارة جد الأمير ويليام التابعة لماركة السيارات الألمانية “بي إم دبليو” بمبلغ قياسي يتجاوز حاجز مليوني جنيه إسترليني.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، يعد الأمير قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان، هو أول مالك لهذه السيارة في العام 1959 والتي تعد الأكثر أناقة بين منافسيها آنذاك.

يُذكر أن شركة السيارات الألمانية العريقة “بي إم دبليو”، قامت بصناعة 252 سيارة فقط من هذا الموديل المعروف باسم ” 507 رودستر”، وكانت هذه السيارة الأكثر انتشارًا وشيوعًا بين مشاهير هذه الحقبة الزمنية، حيث كانت مملوكة لبعض الأسماء البارزة مثل المطرب الأمريكي إلفيس بريسلي، وسائق السيارات البريطاني الشهير جون سورتيس، بالإضافة إلى الفنان الأمريكي فريد أستير.

وفي حالة بيع السيارة بهذا المبلغ الضخم، سوف تحطم الرقم القياسي للقيمة التسويقية لهذا الموديل بأكثر من مليون جنيه إسترليني.

وتمتلك السيارة البيضاء الرائعة محركًا “في 8″، ويبلغ الحد الأقصى لسرعتها حوالي 120 ميلًا في الساعة.

وتتميز السيارة بهيكل خارجي أبيض مزين بالكروم، وفراش داخلى أسود أنيق بالإضافة إلى عجلة قيادة خشبية كلاسيكية.